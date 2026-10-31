Сколько стоят 100 км на авто с разными видами топлива

Сколько теперь стоят 100 км на авто с разными видами топлива. Для сравнения экаперты приняли пять простых сценариев: бензин — 7,0 л/100 км, дизель — 6,0 л, бензиновый гибрид — 6,0 л, LPG — 10,0 л и электромобиль — 18 кВт·ч/100 км.

По расчетным сценариям на 22−23 октября 2026 года 100 км стоят:

635 грн для бензинового Volkswagen Golf,

621 грн для дизельного Volkswagen Passat,

544 грн для Toyota RAV4 Hybrid,

530 грн для Lanos с ГБО

396 грн для электромобиля заряжании.

При годовом пробеге 20 тыс. км разница становится значительно ощутимее: энергия для движения будет стоить около 127 тыс. грн для бензинового автомобиля, 124 тыс. грн для дизельного, 109 тыс. грн для гибрида, 106 тыс. грн для LPG, 79 тыс. грн для электромобиля на публичной скорости.

Это еще не полная стоимость владения, поскольку здесь нет сервиса, ремонта, страхования и потери стоимости. Но именно такие цифры уже могут изменять способ, которым покупатель сравнивает два автомобиля с разной начальной ценой.

Для продавца это означает, что демонстрировать только разницу в стоимости самих машин становится все менее убедительно. Значительно полезнее показать клиенту, сколько эта разница будет означать при его реальном годовом пробеге.

Дизель

100 км на дизельном автомобиле стоят 621 грн, тогда как на бензиновом — 635 грн, то есть разница стала почти символической.

Это не значит, что дизель потерял смысл. Для большого пробега по трассе автомобиль с реально низким расходом все еще может быть выгодным, однако его преимущество следует считать вместе с техническими рисками, обслуживанием топливной системы, турбины и систем очистки выхлопа.

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Для дилера это важное изменение в продаже: дизель уже сложнее позиционировать просто как более экономный вариант, если покупатель проезжает немного или преимущественно по городу.

Электромобиль имеет две разные цены 100 км.

Экономика электромобиля больше зависит от того, где он заряжается.

При бытовом тарифе 4,32 грн/кВтч наши условные 100 км стоят около 78 грн, тогда как на публичной быстрой DC-станции по типовому индексу EVBOOST — уже примерно 396 грн.

Для дилера это означает, что покупателю электромобиля следует сразу задавать один из главных вопросов: где он будет заряжаться большую часть времени. Клиенту с гаражом, частным домом или зарядкой на работе можно показывать одну экономику владения, а человеку, который будет полностью зависеть от публичной инфраструктуры, — совсем другую.

В продажах электромобилей это может быть более важным аргументом, чем паспортный запас хода.

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LPG остается дешевле

Автомобиль на LPG тратит около 530 грн на 100 км, что все еще дешевле бензина и дизеля. Однако именно LPG с начала сентября подорожал сильнее всего, поэтому его предпочтение тоже следует считать заново.

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По нынешним ценам разница между бензиновым и LPG-сценариями составляет около 1,05 грн на километр. Если переоборудование стоит 10 тыс. грн, для простой окупаемости нужно около 9,5 тыс. км, хотя реальный срок будет длиннее из-за использования бензина при запуске, обслуживании ГБО и особенностях конкретного двигателя.