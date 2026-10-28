Mazda объединит CX-70 и CX-90 в одну модельную линейку (фото)

Mazda прекратит выпуск кроссовера CX-70 для рынка США с 2027 модельного года. Вместо него компания будет предлагать двухрядные версии CX-90.

Так производитель планирует упростить модельную линейку, ведь CX-70 и CX-90 отличались преимущественно количеством мест: первый имел два ряда сидений, а второй три.

Какие комплектации Mazda CX-90 будут иметь два ряда сидений

Двухрядный Mazda CX-90 будет предлагаться только в двух бензиновых комплектациях: 3.3 Turbo Premium Sport и 3.3 Turbo S Premium Sport. Другие версии кроссовера будут иметь три ряда сидений. Двухрядные модификации также получили систему автоматической складывания спинок второго ряда одним нажатием кнопки, что упрощает доступ к увеличенному багажному отделению.

Для бензиновых версий предусмотрено два варианта 3,3-литрового турбодвигателя с шестью цилиндрами, расположенными в ряд. Стандартный 3.3 Turbo развивает 280 л. и 450 Нм крутящего момента. Мощность 3.3 Turbo S достигает 340 л. и 500 Нм за использование бензина с октановым числом 91. На обычном топливе этот двигатель выдает 319 л.

Оба двигателя работают в паре с 48-вольтовой системой мягкого гибрида M-Hybrid Boost и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Полный привод входит в стандартную оснастку.

Плагин-гибрид Mazda CX-90 PHEV сохранил силовую установку с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,5 л, электромотором и тяговой батареей емкостью 17,8 кВтч. Суммарная мощность системы составляет 323 л.с., а крутящий момент — 500 Нм. На электротяге кроссовер может проехать около 43 км.

Входящая в оснастку Mazda CX-90

Базовая комплектация CX-90 3.3 Turbo Select имеет 19-дюймовые колесные диски, черную обивку сидений из искусственной кожи, электропривод двери багажника и трехзонный климат-контроль. Также предусмотрены мультимедийный дисплей диагональю 10,25 дюйма, поддержка Apple CarPlay и Android Auto и аудиосистема с 8 динамиками.

В комплектации Turbo Preferred устанавливают 21-дюймовые колесные диски, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, подогрев сидений второго ряда, сенсорный диагональю 12,3 дюйма, беспроводное подключение смартфонов и зарядку. В оснащение также входят передние и задние парковочные датчики.

Версия Premium Sport отличается затемненными элементами наружного оформления. В комплектации Premium Plus доступны кожаная обивка Nappa, адаптивные фары, система кругового обзора Mazda 360-degree View Monitor и дополнительные системы помощи водителю.

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На вершине линейки находится CX-90 3.3 Turbo S Premium Plus. Эта версия имеет три ряда сидений на семерых пассажиров и раздельные кресла второго ряда. Среди особенностей оснащения — кожа Nappa, декоративные элементы интерьера в японском стиле, вентиляция сидений второго ряда, дополнительное внутреннее освещение и система персонализации настроек водителя Driver Personalization System.

Цветовую палитру кузова дополнили оттенками Navy Blue Mica и Aero Gray Metallic. Для двухрядных модификаций также доступны Melting Copper Metallic и Zircon Sand Metallic.

Mazda CX-90 2027 модельного года.

В США цены на бензиновые версии Mazda CX-90 зависят от комплектации.

3.3 Turbo Select — от $41 345;

3.3 Turbo Preferred — от $45 495;

3.3 Turbo Premium Sport — от $48 525 за двухрядную версию и от $49 725 за трехрядную;

3.3 Turbo Premium Plus — от $52 315;

3.3 Turbo S Premium Plus — от $59 615.