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Можно даже ругаться: электрокроссовер Mazda получил необычную функцию

Технологии&Авто
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Электрокроссовер от Mazda получил внешний динамик
Электрокроссовер от Mazda получил внешний динамик
Электрокроссовер Mazda CX-6e может не только предупреждать пешеходов о приближении автомобиля, но и озвучивать сообщения самого водителя. При этом система не блокирует даже нецензурную лексику.
Об этом пишет издание Motor1.
Mazda CX-6e оснащен системой External Announcement, которую компания представила вместе с электрическим кроссовером в январе 2026 года. Ее главная цель — повысить безопасность на дороге, ведь электромобили работают значительно тише автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Для этого в передней части машины был установлен внешний динамик. Через него водитель может воспроизводить готовые голосовые предупреждения для пешеходов и велосипедистов.

Водитель может транслировать свои сообщения

Функциональность системы не ограничивается заранее подготовленными звуками. На 26,45-дюймовом сенсорном экране Mazda CX-6e можно написать свою фразу и сохранить ее для дальнейшего воспроизведения.
Также система позволяет транслировать через внешний динамик водительский голос в режиме реального времени.
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Можно даже ругаться: электрокроссовер Mazda получил необычную функцию
В ходе тестирования автомобиля в Австралии журналисты выяснили, что External Announcement практически не имеет ограничений по содержанию сообщений. Система воспроизводит введенный текст даже с нецензурной лексикой. По словам тестировщиков, таких ограничений нет и для голосовых сообщений в реальном времени.
Система Mazda отличается от звуковых предупреждений, которые используют много гибридных и электрических автомобилей. Они предназначены прежде всего для безопасности и обычно воспроизводят фиксированный звук в соответствии с установленными требованиями.

Нецензурные сообщения могут создать проблемы

Mazda CX-6e производится в Китае. На октябрь 2026 года электрический SUV продается, в частности, в Европе и Австралии, однако на рынке США его нет.
В то же время, отсутствие фильтра для нецензурной лексики может создавать юридические риски для водителей. В отдельных штатах Австралии, в частности в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, правила дорожного движения ограничивают использование автомобильных сигналов и других предупреждающих устройств. За оскорбительную лексику в общественных местах могут предусматриваться штрафы.
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Можно даже ругаться: электрокроссовер Mazda получил необычную функцию
В Западной Австралии законодательство предусматривает наказание за ненадлежащее или оскорбительное использование внешнего громкоговорителя автомобиля. Максимальный штраф в таких случаях может составить 6000 австралийских долларов.
Mazda публично не сообщала об отдельной проблеме с использованием нецензурной лексики через External Announcement и не заявляла о готовящемся программном обновлении для фильтрации таких сообщений.
В материалах о CX-6e компания позиционирует внешний динамик прежде всего как элемент безопасности и взаимодействия автомобиля с окружающими.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиКроссовер
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