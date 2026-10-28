Китайская Chery представила нового гуманоидного робота

Робот под названием MoBo предназначен для использования в качестве личного помощника и компаньона.

Китайский производитель автомобилей Chery анонсировал своего нового гуманоидного робота, который, по словам представителей производителя, «положит конец одиночеству» для пожилых людей. Робот под названием MoBo предназначен для использования в качестве личного помощника и компаньона.

Об этом пишет News.com.au.

«Это похоже на компаньона, которого можно обнять в любой момент. Это положит конец одиночеству», — сказала Иветт Гао, директор по продукции подразделения робототехники Chery AiMOGA.

Что умеет робот MoBo

Используя технологию искусственного интеллекта, MoBo разработан для изучения привычек и личных предпочтений владельца и адаптации своего поведения к его конкретным потребностям.

Во время демонстрации было показано, как устройство напоминает пожилым людям, какие лекарства принимать, и убаюкивает их, рассказывая истории из прошлого владельца.

Также было показано, что он выступает воспитателем и компаньоном для детей, помогая им учить новые языки и даже обучая их танцевать.

В то же время, Гао говорит, что MoBo не предназначен для того, чтобы заменить людей или их отношения. Однако она отметила способность работа выступать компаньоном для одиноких и уязвимых.

«Когда ты устал, MoBo составит ребенку компанию. Когда ты не можешь вернуться вовремя, MoBo рассказывает истории, которые твои родители рассказывали сотни раз. Одиночество — это не просто быть одному. Это когда некому рассказать о своем дне. Это ощущение, что никто о тебе не думает. MoBo это меняет», — подчеркнули разработчики.

Когда MoBo появится на рынке

MoBo впервые был представлен на саммите Chery, который сейчас проходит в городе Уху, Китай. Робот-персональный помощник будет доступен по всему миру.

По словам исполнительного вице-президента Chery Automobile Чжана Гуйнбина, они планируют расширить производство роботов. Следующий этап будет включать роботов, способных выполнять производственную работу, а затем переход к более сложным домашним помощникам.