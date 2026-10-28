Китайская Chery представила нового гуманоидного робота
Китайский производитель автомобилей Chery анонсировал своего нового гуманоидного робота, который, по словам представителей производителя, «положит конец одиночеству» для пожилых людей. Робот под названием MoBo предназначен для использования в качестве личного помощника и компаньона.
Об этом пишет News.com.au.
«Это похоже на компаньона, которого можно обнять в любой момент. Это положит конец одиночеству», — сказала Иветт Гао, директор по продукции подразделения робототехники Chery AiMOGA.
Что умеет робот MoBo
Используя технологию искусственного интеллекта, MoBo разработан для изучения привычек и личных предпочтений владельца и адаптации своего поведения к его конкретным потребностям.
Во время демонстрации было показано, как устройство напоминает пожилым людям, какие лекарства принимать, и убаюкивает их, рассказывая истории из прошлого владельца.
Также было показано, что он выступает воспитателем и компаньоном для детей, помогая им учить новые языки и даже обучая их танцевать.
В то же время, Гао говорит, что MoBo не предназначен для того, чтобы заменить людей или их отношения. Однако она отметила способность работа выступать компаньоном для одиноких и уязвимых.
«Когда ты устал, MoBo составит ребенку компанию. Когда ты не можешь вернуться вовремя, MoBo рассказывает истории, которые твои родители рассказывали сотни раз. Одиночество — это не просто быть одному. Это когда некому рассказать о своем дне. Это ощущение, что никто о тебе не думает. MoBo это меняет», — подчеркнули разработчики.
Когда MoBo появится на рынке
MoBo впервые был представлен на саммите Chery, который сейчас проходит в городе Уху, Китай. Робот-персональный помощник будет доступен по всему миру.
По словам исполнительного вице-президента Chery Automobile Чжана Гуйнбина, они планируют расширить производство роботов. Следующий этап будет включать роботов, способных выполнять производственную работу, а затем переход к более сложным домашним помощникам.
В конечном счете руководители Chery считают, что их персональные домашние роботы смогут готовить, убирать и даже делать покупки для своих владельцев.
Поделиться новостью
Также по теме
Минцифры планирует привлечь инвесторов к строительству ИИ-датацентра в Украине
Образование, работа или переквалификация: что предлагают для ВПЛ и ветеранов
У некоторых iPhone Duo трескаются экраны: что говорят в Apple
Ford изготовил более 5 тысяч отливок для электропикапа Fathom
ChatGPT теперь можно подключить к iCloud Mail и Calendar
Польские автобусы начнут собирать в США