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Представлена ​​уникальная Maserati GranTurism (фото)

Технологии&Авто
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Представлена ​​уникальная Maserati GranTurism (фото)
Представлена ​​уникальная Maserati GranTurism (фото)
Итальянская студия GFG Style представила Peralta D, эксклюзивное купе 2+2 на базе Maserati GranTurismo.
Автомобиль получил кузов из меди, обработанной вручную, необычную дверь и салон с многочисленными медными деталями. Проект разработал Фабрицио Джуджаро по заказу мексиканского предпринимателя и коллекционера Карлоса Перальты.
<i>Фото: GFG Style</i>
Фото: GFG Style
Главная особенность Peralta D заключается в кузове из чистой меди, полностью обработанной вручную. Нижнюю часть кузова выполнили из металла, а верхнюю украсили зеркальным стеклом с медным оттенком. Конструкция автомобиля использует карбон и алюминиевую платформу, а черные антрацитовые диски с геометрическим рисунком отсылают в стилистику 1970-х годов.

Купе не имеет традиционной двери

Доступ к салону обеспечивает подвижный стеклянный купол, а задняя часть получила дверь типа «крыло чайки», облегчающую доступ к задним сиденьям.
<i>Фото: GFG Style</i>
Фото: GFG Style
Спереди и сзади установили тонкие световые полосы на всю ширину кузова. Геометрические алюминиевые решетки скрывают вспомогательные световые элементы, а карбоновые детали, включая передний спойлер и задние выхлопные патрубки, оставили незаметными.
Сидение, переднюю панель и дверные карты обтянули кожей с металлизированным эффектом, дополнив перфорированными вставками из Alcantara. Для просрочки использовали настоящие медные нити. Переднюю панель разделили на две симметричные части: водитель получил отдельную приборную зону, а перед пассажиром обустроили место для макияжа с экраном, превращающимся в подсвеченное зеркало.
Буква D в названии означает daughters, то есть дочерей Карлоса Перальты. Предыдущая Peralta S была посвящена его сыновьям, а новый автомобиль получил решения, ориентированные на женскую аудиторию. В задней части центрального тоннеля спрятали холодильник для бутылки шампанского и четырех медных бокалов.
Стоимость купе и характеристики его силовой установки не вскрыли.
По материалам:
mmr.ua
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