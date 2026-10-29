Представлена ​​уникальная Maserati GranTurism (фото)

Итальянская студия GFG Style представила Peralta D, эксклюзивное купе 2+2 на базе Maserati GranTurismo.

Автомобиль получил кузов из меди, обработанной вручную, необычную дверь и салон с многочисленными медными деталями. Проект разработал Фабрицио Джуджаро по заказу мексиканского предпринимателя и коллекционера Карлоса Перальты.

Фото: GFG Style

Главная особенность Peralta D заключается в кузове из чистой меди, полностью обработанной вручную. Нижнюю часть кузова выполнили из металла, а верхнюю украсили зеркальным стеклом с медным оттенком. Конструкция автомобиля использует карбон и алюминиевую платформу, а черные антрацитовые диски с геометрическим рисунком отсылают в стилистику 1970-х годов.

Купе не имеет традиционной двери

Доступ к салону обеспечивает подвижный стеклянный купол, а задняя часть получила дверь типа «крыло чайки», облегчающую доступ к задним сиденьям.

Фото: GFG Style

Спереди и сзади установили тонкие световые полосы на всю ширину кузова. Геометрические алюминиевые решетки скрывают вспомогательные световые элементы, а карбоновые детали, включая передний спойлер и задние выхлопные патрубки, оставили незаметными.

Сидение, переднюю панель и дверные карты обтянули кожей с металлизированным эффектом, дополнив перфорированными вставками из Alcantara. Для просрочки использовали настоящие медные нити. Переднюю панель разделили на две симметричные части: водитель получил отдельную приборную зону, а перед пассажиром обустроили место для макияжа с экраном, превращающимся в подсвеченное зеркало.

Буква D в названии означает daughters, то есть дочерей Карлоса Перальты. Предыдущая Peralta S была посвящена его сыновьям, а новый автомобиль получил решения, ориентированные на женскую аудиторию. В задней части центрального тоннеля спрятали холодильник для бутылки шампанского и четырех медных бокалов.