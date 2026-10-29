ChatGPT теперь можно подключить к iCloud Mail и Calendar

Интеграции доступны на всех тарифах в вебверсии, настольном приложении и на iOS

К ChatGPT теперь можно подключить iCloud Mail и iCloud Calendar, чтобы искать письма, просматривать расписание и менять события через чат. Интеграции доступны на всех тарифах в вебверсии, настольном приложении и на iOS.

Об этом OpenAI сообщила в описании обновления от 27 октября.

Какие возможности открывают интеграции

Почтовый плагин позволяет находить и читать сообщения, работать с черновиками и отправлять письма. Календарный — просматривать, создавать и редактировать события, которые синхронизируются через iCloud. Оба также поддерживают поиск контактов в режиме чтения.

Интеграция работает с сервисами iCloud. Например, если в приложении «Почта» на iPhone добавлен ящик Gmail или Outlook, подключение iCloud Mail не откроет ChatGPT доступ к его сообщениям. Для этого нужно отдельно подключить соответствующий сервис.

Почта и календарь также подключаются отдельно. Для iCloud Mail необходимо указать адрес с доменом @icloud.com, @me.com или @mac.com. Для календаря — основной электронный адрес аккаунта Apple, который может отличаться от почтового ящика iCloud. OpenAI уточняет , что авторизация одного плагина не предоставляет доступ к другому.

Как подключить iCloud Mail и Calendar

Для входа используется специальный пароль приложения, а не основной пароль Apple ID. Его можно создать на сайте управления аккаунтом Apple в разделе «Вход и безопасность». Для этого должна быть включена двухфакторная аутентификация. Такой пароль можно отозвать отдельно, после чего соответствующее подключение потеряет доступ к аккаунту.