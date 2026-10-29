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ChatGPT теперь можно подключить к iCloud Mail и Calendar

Технологии&Авто
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Интеграции доступны на всех тарифах в вебверсии, настольном приложении и на iOS
Интеграции доступны на всех тарифах в вебверсии, настольном приложении и на iOS
К ChatGPT теперь можно подключить iCloud Mail и iCloud Calendar, чтобы искать письма, просматривать расписание и менять события через чат. Интеграции доступны на всех тарифах в вебверсии, настольном приложении и на iOS.
Об этом OpenAI сообщила в описании обновления от 27 октября.

Какие возможности открывают интеграции

Почтовый плагин позволяет находить и читать сообщения, работать с черновиками и отправлять письма. Календарный — просматривать, создавать и редактировать события, которые синхронизируются через iCloud. Оба также поддерживают поиск контактов в режиме чтения.
Интеграция работает с сервисами iCloud. Например, если в приложении «Почта» на iPhone добавлен ящик Gmail или Outlook, подключение iCloud Mail не откроет ChatGPT доступ к его сообщениям. Для этого нужно отдельно подключить соответствующий сервис.
Почта и календарь также подключаются отдельно. Для iCloud Mail необходимо указать адрес с доменом @icloud.com, @me.com или @mac.com. Для календаря — основной электронный адрес аккаунта Apple, который может отличаться от почтового ящика iCloud. OpenAI уточняет, что авторизация одного плагина не предоставляет доступ к другому.

Как подключить iCloud Mail и Calendar

Для входа используется специальный пароль приложения, а не основной пароль Apple ID. Его можно создать на сайте управления аккаунтом Apple в разделе «Вход и безопасность». Для этого должна быть включена двухфакторная аутентификация. Такой пароль можно отозвать отдельно, после чего соответствующее подключение потеряет доступ к аккаунту.
OpenAI постепенно разворачивает обе интеграции по всему миру. В корпоративных рабочих пространствах их доступность зависит и от настроек администратора. Отдельные плагины для Apple Contacts и Reminders в этот запуск не входят.
По материалам:
mezha.media
ChatGPTЧат ботИИ
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