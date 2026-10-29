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У некоторых iPhone Duo трескаются экраны: что говорят в Apple

Технологии&Авто
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Компания уже признала, что проблема существует, но подчеркивает, что она касается только небольшого количества iPhone Duo
Компания уже признала, что проблема существует, но подчеркивает, что она касается только небольшого количества iPhone Duo
Первый складной смартфон Apple iPhone Duo, продажи которого стартовали 23 октября, уже вызвал жалобы покупателей из-за повреждения внутреннего экрана. Он может треснуть во время обычного разложения, даже если устройство не падало и не подвергалось ударам. У Apple подтвердили проблему и пообещали заменять неисправные телефоны.
Об этом сообщает Bloomberg.

Как проявляется неисправность

Истории пользователей очень похожи. Сначала телефон внезапно становится труднее раскладывать, затем слышен хруст, а на внутреннем экране появляются трещины, яркие полосы или белые пятна. Некоторые пользователи также заметили под дисплеем странную выпуклость, будто внутри что-то мешает механизму работать.
К примеру, венчурный инвестор Джонатан Кинг как раз собирался написать положительный отзыв о своем iPhone Duo, но во время открывания услышал хруст. Внешний экран продолжил работать, а вот внутренним пользоваться стало невозможно. К тому же телефон начал реагировать на прикосновения, которых на самом деле не было.
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Другой покупатель сообщил, что дисплей его смартфона треснул примерно через 30 часов после покупки. Ближайшего Apple Store рядом не было, поэтому сначала ему предложили отправить устройство на проверку и остаться без телефона больше чем на неделю.
Другой владелец рассказал, что во время открывания телефон будто застрял. Когда ему все же удалось раскрыть устройство, на экране появились полосы. Под дисплеем ощущался какой-то выступ или незакрепленная деталь.

Что ответили в Apple

Компания уже признала, что проблема существует, но подчеркивает, что она касается только небольшого количества iPhone Duo. В Apple утверждают, что большинство смартфонов работают нормально, а если дефект есть, он обычно проявляется довольно быстро. Покупателям с поврежденными экранами советуют обращаться в AppleCare для замены устройства.
Впрочем, получить новый смартфон сразу удается не всем. Некоторые владельцы уже получили новые смартфоны, а другие вынуждены ждать, поскольку в магазинах нет устройств в наличии.
Apple тем временем выясняет причину неисправности. Инженеры компании даже пытаются получить поврежденные телефоны, чтобы понять, что пошло не так.
По материалам:
dev.ua
iPhoneСмартфоны
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