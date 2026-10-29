Минцифры планирует привлечь инвесторов к строительству ИИ-датацентра в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины планирует расширить суверенную инфраструктуру для искусственного интеллекта, привлекая инвестиционные компании к строительству крупного дата-центра в Украине.

Об этом сообщила министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук во время конференции Technovation в рамках Киевского международного экономического форума (КМЭФ) в Киеве, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«В конце лета мы запустили так называемую суверенную инфраструктуру, мы называем это АІ-фабрика. Это наш небольшой датацентр, мы хотим его расширить», — объяснила Ферчук.

Как планируют расширять ИИ-инфраструктуру

По словам Ферчука, Минцифры планирует провести конкурс для инвестиционных компаний, заинтересованных в строительстве соответствующего датацентра на территории Украины.

Собственная инфраструктура, по ее словам, позволит экспериментировать не только с фронтир-моделями, но и другими моделями, которые будут обрабатывать соответствующую информацию.

«Это важная часть суверенитета, в том числе суверенитета в направлении ИИ, и для бурного развития нам нужно туда двигаться», — отметила министер.

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Национальную языковую модель планируют запустить в 2027 году

Также Минцифры планирует в январе 2027 года осуществить запуск в публичном формате национальной языковой модели и корпуса данных, реализуемый совместно с мобильным оператором связи «Киевстар».

В целом, говоря о стратегии министерства, Ферчук отметила, что ведомство продолжит развивать государственные услуги, а также будет работать над улучшением инвестиционной привлекательности «Дія.City» для привлечения украинских и иностранных инвестиций.