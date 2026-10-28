Украина планирует создать за границей дата-центр для государственных данных

Украина работает над созданием дата-центра за границей, который будет иметь отдельную территорию и дипломатический статус, аналогичный посольству. Это должно усилить защиту государственных данных и цифровой инфраструктуры от физических угроз.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облачным технологиям Виталий Балашов.

Зачем Украине дата-центр за границей

Размещение части государственных данных вне Украины поможет сохранить их в случае повреждения украинской инфраструктуры. Дипломатический статус дата-центра обязан обеспечить дополнительные юридические и физические гарантии безопасности.

В то же время это не означает, что на территории объекта будет действовать украинское законодательство.

Читайте также Дата-центры и операторы связи смогут арендовать государственное имущество без торгов

«В мире есть примеры. В частности, Эстония использует дата-центр в Люксембурге для хранения государственных данных. Мы тоже ведем переговоры с Люксембургом и другими странами, которые предлагают подобные решения», — отметил Балашов.

В настоящее время проект находится на стадии реализации, однако окончательное местонахождение дата-центра еще не определили.

Как будут хранить государственные данные

Создание зарубежного дата-центра не предполагает полного перенесения государственных ресурсов за пределы страны. По словам Балашова, в Украине должны оставаться копии данных, а владельцы информационных систем должны создать процедуры для быстрого возобновления их работы.

Для резервного хранения государственных реестров могут привлекать иностранных облачных провайдеров, авторизованных в Украине, а также украинские компании, имеющие инфраструктуру за границей.