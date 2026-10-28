Украина планирует создать за границей дата-центр для государственных данных

Украина работает над созданием дата-центра за границей, который будет иметь отдельную территорию и дипломатический статус, аналогичный посольству. Это должно усилить защиту государственных данных и цифровой инфраструктуры от физических угроз.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облачным технологиям Виталий Балашов.
Зачем Украине дата-центр за границей
Размещение части государственных данных вне Украины поможет сохранить их в случае повреждения украинской инфраструктуры. Дипломатический статус дата-центра обязан обеспечить дополнительные юридические и физические гарантии безопасности.
В то же время это не означает, что на территории объекта будет действовать украинское законодательство.
«В мире есть примеры. В частности, Эстония использует дата-центр в Люксембурге для хранения государственных данных. Мы тоже ведем переговоры с Люксембургом и другими странами, которые предлагают подобные решения», — отметил Балашов.
В настоящее время проект находится на стадии реализации, однако окончательное местонахождение дата-центра еще не определили.
Как будут хранить государственные данные
Создание зарубежного дата-центра не предполагает полного перенесения государственных ресурсов за пределы страны. По словам Балашова, в Украине должны оставаться копии данных, а владельцы информационных систем должны создать процедуры для быстрого возобновления их работы.
Для резервного хранения государственных реестров могут привлекать иностранных облачных провайдеров, авторизованных в Украине, а также украинские компании, имеющие инфраструктуру за границей.
Среди возможных поставщиков таких услуг замминистра назвал GigaCloud, De Novo и дата-центр «Парковый». Вместе с тем, размещать государственные ресурсы в инфраструктуре, связанной со странами, недружественными к Украине, или с временно оккупированными территориями запрещено.