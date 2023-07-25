Румыния присоединилась к «гарантиям безопасности» для Украины — Finance.ua

Румыния присоединилась к «гарантиям безопасности» для Украины Сегодня 10:45

Румыния присоединилась к «гарантиям безопасности» для Украины

Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

О решении Румынии присоединиться к декларации о «гарантиях безопасности» для Украины министр иностранных дел страны Луминица Одобеску проинформировала госсекретаря США Энтони Блинкена во время телефонного разговора.

Одобеску и Блинкен также обсудили последние события в Черном море, в том числе последствия решение рф приостановить участие в «зерновой сделке».

Они осудили недавние российские атаки на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру на юге Украины.

Одобеску представила меры, уже принятые Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, страны «Группы семи» на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о «гарантиях безопасности» для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры «гарантий безопасности», а их рамку , конкретные двусторонние договоры будут подписаны позднее.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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