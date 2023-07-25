Румыния присоединилась к «гарантиям безопасности» для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Румыния присоединилась к «гарантиям безопасности» для Украины

199
Румыния присоединилась к «гарантиям безопасности» для Украины
Румыния присоединилась к «гарантиям безопасности» для Украины
Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.
О решении Румынии присоединиться к декларации о «гарантиях безопасности» для Украины министр иностранных дел страны Луминица Одобеску проинформировала госсекретаря США Энтони Блинкена во время телефонного разговора.
Одобеску и Блинкен также обсудили последние события в Черном море, в том числе последствия решение рф приостановить участие в «зерновой сделке».
Они осудили недавние российские атаки на гражданское население и речную и морскую инфраструктуру на юге Украины.
Одобеску представила меры, уже принятые Румынией, а также меры, предусмотренные в краткосрочной и среднесрочной перспективе для поддержки транзитных мощностей для сельскохозяйственной продукции из Украины.
Напомним, страны «Группы семи» на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о «гарантиях безопасности» для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры «гарантий безопасности», а их рамку, конкретные двусторонние договоры будут подписаны позднее.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.