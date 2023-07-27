НБУ ухудшил прогноз снижения «безопасных рисков» в Украине еще на полгода — Finance.ua

НБУ ухудшил прогноз снижения «безопасных рисков» в Украине еще на полгода Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Существенное снижение рисков безопасности в Украине ожидается в середине 2024 года. Ранее НБУ прогнозировал, что это произойдет в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube

«НБУ закладывает в новый прогноз предположение относительно существенного снижения рисков безопасности в середине 2024 года», — сказал он.

По его словам, остается высокий уровень неопределенности «и относительно активности военных действий, и относительно агрессивности обстрелов, и относительно возможного ущерба, который будет нанесен».

«У нас с вами впереди отопительный сезон и, возможно, непростая осень», — сказал Пышный.

Глава НБУ отметил, что более длинная, чем предполагается, продолжительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста, в частности из-за более существенных разрушений и большей миграции. «Это также может иметь негативные последствия для ценовой динамики, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания», — добавил он.

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