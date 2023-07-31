Украина получила очередной грант США на $1,25 млрд — Finance.ua

Украина получила очередной грант США на $1,25 млрд Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Украина получила очередной грант США на $1,25 млрд

Очередной грант в размере $1,25 млрд от США поступил в Украину в понедельник через мультидонорский Целевой фонд Всемирного банка.

Об этом сообщило Министерство финансов.

«Безвозмездная финансовая помощь от Соединенных Штатов — чрезвычайно важный элемент в поддержке госбюджета Украины во время сопротивления полномасштабной агрессии рф. Очередной грант поможет правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы», — приводятся в релизе слова министра финансов.

Минфин уточнил, что в 2023 году Украина уже получила $8,45 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США, а в целом с начала полномасштабной войны в госбюджет страны поступило $20,4 млрд грантовых средств от США.

Как ранее отмечал Минфин, по состоянию на 21 июля этого года госбюджет Украины получил финансирование от международных партнеров в размере $23,6 млрд по сравнению с $32,1 млрд в прошлом году при потребности в этом году около $42 млрд.

С этого момента в бюджет поступили также €1,5 млрд шестого транша макрофинансовой помощи ЕС и $1,5 млрд через механизм Целевого фонда Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

Справка Finance.ua:

25 июля в украинский госбюджет поступил шестой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро;

кроме того, второй транш в размере $890 млн от Международного валютного фонда (МВФ) недавно поступил в общий фонд государственного бюджета Украины.

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