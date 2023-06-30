Украина получит транш МВФ на $890 миллионов: Фонд завершил первый пересмотр программы — Finance.ua

Украина получит транш МВФ на $890 миллионов: Фонд завершил первый пересмотр программы Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Украина получит транш МВФ на $890 миллионов: Фонд завершил первый пересмотр программы

Совет исполнительных директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы расширенного финансирования и выделение транша в размере $886 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 29 июня 2023 года утвердил первый пересмотр программы „Механизм расширенного финансирования“ и выделение Украине второго транша объемом 663,9 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что составляет около 886 млн долл. США», — сказано в сообщении.

Куда пойдут деньги

Соответствующие средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины.

Кроме того, они поддержат международные резервы, что будет усиливать возможность Национального банка обеспечивать устойчивость валютного рынка.

Что говорят в МВФ

Руководство МВФ согласилось, что эффективная политика украинских властей и стабильная внешняя поддержка помогли обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность в условиях полномасштабной войны.

Украинская экономика демонстрирует устойчивость сильнее прогнозируемой. Инфляция стремительно снижается, а размер международных резервов растет. Учитывая это, Международный валютный фонд улучшил прогноз роста украинской экономики в текущем году до диапазона 1−3%.

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Отдельно отмечен прогресс Украины в выполнении своих обязательств в рамках EFF в сложных условиях полномасштабной войны.

Украина выполнила все структурные маяки за период до конца июня. Кроме того, были выполнены все количественные критерии эффективности по программе: как постоянные, так и с определенным сроком на конец апреля 2023 года.

Руководство МВФ также отметило настрой украинской власти четко соблюдать условия программы EFF, подчеркнув, что последовательная ответственность и поддержка темпа реформ в предстоящий сложный период важны для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

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Международный валютный фонд приветствует все важные шаги, которые Украина предпринимает для укрепления фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности. В частности, Национальный банк, как и планировалось, приступил к оценке состояния банковского сектора, а также утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода в перспективе к гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию, которая будет реализовываться при благоприятных условиях. Подготовка этой стратегии была структурным маяком со сроком выполнения — конец июня 2023 года.

Кроме того, Украина поддерживает высокий темп внедрения структурных реформ в части:

борьбы с коррупцией и отмыванием денег;

государственного управления, управления государственными финансами и инвестициями;

внедрение риск-ориентированного надзора в финансовом секторе.

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Такие шаги — залог быстрого послевоенного восстановления страны, устойчивого экономического роста и последующего вступления в ЕС.

Реакция НБУ

«Мы успешно прошли первый пересмотр программы по Механизму расширенного финансирования, своевременно выполнив все взятые на себя обязательства. Как результат — очередной транш, дальнейшая поддержка от партнеров и четкое видение нашего развития. Я благодарен коллегам за производительную работу, а Международному валютному фонду за поддержку — и финансовую, и политическую, и экспертную», — сказал Глава Национального банка Андрей Пышный.

Справка Finance.ua:

механизм расширенного финансирования был одобрен Советом директоров МВФ в марте 2023 года и является частью общего пакета поддержки Украины на сумму 115 миллиардов долларов США.

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