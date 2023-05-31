МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины — Finance.ua

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины Сегодня 11:00 — Казна и Политика

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз роста украинской экономики в 2023 году. Если ранее там ожидали, что ВВП может измениться от -3% до +1%, то на данный момент ожидают роста на 1−3%.

Об этом сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй.

«Украинская экономика показала невероятную устойчивость — экономическая активность в первом квартале возросла, энергетическая инфраструктура возобновилась после атак, валютный рынок стабилизировался, а инфляция начала решительно снижаться. Мы ожидаем более сильного восстановления, поскольку экономика постепенно адаптируется к условиям войны», — сообщил Грей.

В то же время, он добавил, что перспективы остаются очень неопределенными, поскольку война продолжается.

«Внедрение структурных реформ в рамках программы, включая реформу государственного управления, борьбу с коррупцией и управление государственными инвестициями, укрепит институции и заложит основу для мощного и устойчивого роста. Они, в частности, улучшат среду, способствуя усилиям по восстановлению и реконструкции, которые сейчас начинает власть, и, таким образом, будут способствовать привлечению крайне необходимых инвестиций частного сектора», — добавил глава миссии МВФ.

Отметим, что по итогам работы миссии МВФ в Вене Украина достигла соглашения на уровне персонала о получении второго транша в размере 900 млн долларов. Это соглашение еще должно утвердить правление МВФ. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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