МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины — Finance.ua

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МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Казна и Политика
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МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины
Международный валютный фонд улучшил свой прогноз роста украинской экономики в 2023 году. Если ранее там ожидали, что ВВП может измениться от -3% до +1%, то на данный момент ожидают роста на 1−3%.
Об этом сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй.
«Украинская экономика показала невероятную устойчивость — экономическая активность в первом квартале возросла, энергетическая инфраструктура возобновилась после атак, валютный рынок стабилизировался, а инфляция начала решительно снижаться. Мы ожидаем более сильного восстановления, поскольку экономика постепенно адаптируется к условиям войны», — сообщил Грей.

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В то же время, он добавил, что перспективы остаются очень неопределенными, поскольку война продолжается.
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«Внедрение структурных реформ в рамках программы, включая реформу государственного управления, борьбу с коррупцией и управление государственными инвестициями, укрепит институции и заложит основу для мощного и устойчивого роста. Они, в частности, улучшат среду, способствуя усилиям по восстановлению и реконструкции, которые сейчас начинает власть, и, таким образом, будут способствовать привлечению крайне необходимых инвестиций частного сектора», — добавил глава миссии МВФ.
Отметим, что по итогам работы миссии МВФ в Вене Украина достигла соглашения на уровне персонала о получении второго транша в размере 900 млн долларов. Это соглашение еще должно утвердить правление МВФ. Ожидается, что соответствующее решение будет принято в ближайшие недели.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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