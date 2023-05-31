Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно — Finance.ua

Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Украина получит второй транш МВФ на $900 млн: миссия фонда завершилась успешно

Украина успешно прошла первый пересмотр четырехлетней программы МВФ и получит 900 миллионов долларов второго транша.

Об этом сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй.

«Я рад сообщить, что представители МВФ и украинской власти достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы EFF. Это соглашение еще должно согласовать правление МВФ, соответствующее рассмотрение состоится в ближайшие недели», — сообщил Грей.

Он отметил, что Украина добилась сильного результата в выполнении требований программы и выполнила все структурные маяки, предусмотренные до конца мая 2023 года.

Успешный пересмотр программы позволит Украине привлечь второй транш кредита МВФ на сумму 900 млн долларов. Общий объем программы МВФ составляет 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже привлекла 2,7 млрд долларов в виде первого транша.

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Напомним, что миссия МВФ начала работу в Вене 23 мая. К работе миссии было привлечено руководство НБУ и Министерства финансов.

Справка Finance.ua:

исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл. США);

Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд дол.

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Економічна Правда По материалам:

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