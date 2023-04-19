В МВФ озвучили детали нового пакета для Украины — Finance.ua

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В МВФ озвучили детали нового пакета для Украины

Казна и Политика
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В МВФ озвучили детали нового пакета для Украины
В МВФ озвучили детали нового пакета для Украины
Новая программа МВФ для Украины обеспечит больше предсказуемости относительно поступления средств международных доноров и, в отличие от прошлого года, позволит избежать решений, связанных с задержками.
Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер в интервью «Голосу Америки», отметив при этом, что МВФ недавно объявил новый пакет для Украины.
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«Объем пакета составляет $115 млрд. Это важно. Взнос МВФ в этот пакет — $15,6 млрд. Почему я это различаю? Потому что это программа на четыре года. Мы готовимся финансировать макростабильность Украины в течение четырех лет. Эта программа мобилизует ожидания доноров относительно поступления средств», — отметил директор Европейского департамента МВФ.
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Кеммер напомнил, что в прошлом году не было рамочной программы, и это усложнило для доноров предоставление средств.
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«Как вы знаете, в прошлом году была чрезвычайная поддержка доноров и финансирования МВФ для Украины, но не было рамочной программы, поэтому это усложнило для доноров предоставление средств, а для украинских чиновников — принятие решений, потому что всегда была неуверенность в том, когда придут средства. Теперь есть стабильность, существует рамочная программа и связанное с ней финансирование, на которое может полагаться страна», — заявил Кеммер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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