В МВФ озвучили детали нового пакета для Украины — Finance.ua

В МВФ озвучили детали нового пакета для Украины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В МВФ озвучили детали нового пакета для Украины

Новая программа МВФ для Украины обеспечит больше предсказуемости относительно поступления средств международных доноров и, в отличие от прошлого года, позволит избежать решений, связанных с задержками.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер в интервью «Голосу Америки» , отметив при этом, что МВФ недавно объявил новый пакет для Украины.

«Объем пакета составляет $115 млрд. Это важно. Взнос МВФ в этот пакет — $15,6 млрд. Почему я это различаю? Потому что это программа на четыре года. Мы готовимся финансировать макростабильность Украины в течение четырех лет. Эта программа мобилизует ожидания доноров относительно поступления средств», — отметил директор Европейского департамента МВФ.

Кеммер напомнил, что в прошлом году не было рамочной программы, и это усложнило для доноров предоставление средств.

Читайте также МВФ дал прогноз относительно курса доллара к гривне на 2023 год

«Как вы знаете, в прошлом году была чрезвычайная поддержка доноров и финансирования МВФ для Украины, но не было рамочной программы, поэтому это усложнило для доноров предоставление средств, а для украинских чиновников — принятие решений, потому что всегда была неуверенность в том, когда придут средства. Теперь есть стабильность, существует рамочная программа и связанное с ней финансирование, на которое может полагаться страна», — заявил Кеммер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.