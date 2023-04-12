МВФ дал прогноз относительно курса доллара к гривне на 2023 год — Finance.ua

МВФ дал прогноз относительно курса доллара к гривне на 2023 год Сегодня 13:01 — Валюта

МВФ дал прогноз относительно курса доллара к гривне на 2023 год

Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривны за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривны, но ниже бюджетного прогноза.

Об этом свидетельствует World Economic Outlook МВФ за апрель 2023 года.

Согласно прогнозу МВФ, номинальный ВВП Украины будет составлять в 2023 году 6050 млрд гривен, долларовый ВВП — 148,7 млрд долларов. Таким образом, фонд исходит из расчетов, что средний курс будет составлять 40,7 гривны за доллар.

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МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3% после снижения на 30,3% в 2022 году.

Фонд ожидает, что инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20% после 26,6% в 2022 году.

По прогнозу МВФ, безработица сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.

Справка Finance.ua:

реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2022 году упала на 21,1%. Ранее МВФ прогнозировал, что в 2023 году она сократится еще на 2,0%: в 2024 году рост составит 2,5%, в 2025 году — +5,0%, в 2026 году — +5,0%, в 2027 году — +4,0%;

Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.;



МВФ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2023 году все же сохранит негативную тенденцию и будет составлять «минус» 3 процента, что, тем не менее, значительно отличается от «минус» 30,3 процента по итогам 2022 года.



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