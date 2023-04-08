Украина обязалась отпустить гривну. Когда это может произойти — Finance.ua

Украина обязалась отпустить гривну. Когда это может произойти Сегодня 17:00 — Валюта

Украина обязалась отпустить гривну. Когда это может произойти

Недавно МВФ одобрил новую программу финансирования Украины более чем на 15 млрд дол. В ее рамках правительству придется вернуться к гибкому обменному курсу.

Директор ЦЭС Глеб Вышлинский считает , что скорее всего это произойдет после войны.

«Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда — до окончания боевых действий, другая — после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части», — комментирует эксперт.

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В целом политика обменного курса включает:

возврат к гибкому обменному курсу;

валютные интервенции Нацбанка исключительно для сглаживания нестабильности;

управление инфляцией из-за ставки НБУ (если прогнозируемая инфляция выше целевого уровня, то ставку нужно повышать для ее сдерживания и наоборот).

Эксперт говорит, что Нацбанк может пересматривать фиксированный курс в сторону повышения или понижения. Все зависит от таких факторов, как интенсивность боевых действий, международная поддержка, стабильность «зернового коридора» и т.д.

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Однако пока идет война, об отказе от него речь не идет.

«НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную политику. Фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания», — резюмирует Глеб.

Напомним, в марте 2023 средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 3,4% до 38,55 гривны. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

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