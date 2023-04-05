Министр финансов не видит оснований для отмены фиксированного курса гривны к доллару — Finance.ua
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Министр финансов не видит оснований для отмены фиксированного курса гривны к доллару

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Меморандум с МВФ предусматривает отказ от фиксированного курса гривны к доллару при определенных условиях. Но пока оснований для этого нет.
Об этом сообщает в заявлении министр финансов Украины Сергей Марченко.
Министр отметил, что вопрос курсообразования — это компетенция Национального банка Украины и он не хотел бы комментировать эти вещи.
«Такие положения действительно есть в программе, но они предусматривают постепенный переход на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания. На сегодняшний момент достаточных оснований для этого наверняка нет», — сказал он.
Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.
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«Как только позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции», — говорится в меморандуме.
Напомним, НБУ с 24 февраля 2022 года зафиксировал курс на уровне 29,25 гривен за доллар. В июле НБУ повысил курс на 25% — до 36,57 гривны за доллар.

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По материалам:
РБК-Україна
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