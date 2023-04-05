Что происходит с курсом доллара в Украине — ответ экспертов Сегодня 08:00 — Валюта

Наличный курс гривны увеличил укрепление с начала года до 6% и продолжает расти. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU

«На протяжении прошлой недели наличный курс гривны укрепился в крупнейших розничных банках еще более чем на один процент — до 37,4-38,2 грн/долл. с сужением спреда между курсами купли-продажи еще на 6 копеек — до 80 копеек. В целом же за первый квартал курс гривны усилился более чем на 6%, а спред между курсами купли-продажи сузился на 15 копеек», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) снова больше покупают валюты, чем продают, но дисбаланс остается небольшим, и интервенции НБУ на прошлой неделе уменьшились и составили 343 млн долларов.

«Спрос на валюту на розничном рынке остается высоким, но активность смещается в сторону наличных денег. Население не спешит покупать безналичную валюту на депозиты, поскольку безналичные и наличные курсы уже максимально сблизились. В то же время банки уже начали пересматривать свои курсы для продажи валюты с размещением на депозит, уменьшая стоимость иностранной валюты под давлением наличного рынка, что может свидетельствовать о закреплении тренда на более крепкую гривну», — говорится в еженедельнике.

УНІАН По материалам:

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