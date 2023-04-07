С 7 апреля НБУ меняет операционный дизайн монетарной политики: что предусматривается — Finance.ua

С 7 апреля НБУ меняет операционный дизайн монетарной политики: что предусматривается Сегодня 10:00 — Валюта

С 7 апреля НБУ меняет операционный дизайн монетарной политики: что предусматривается

НБУ с 7 апреля 2023 обновляет операционный дизайн монетарной политики с целью усиления рыночных стимулов привлечения банками срочных депозитов населения в национальной валюте, снижения рисков для валютного рынка и международных резервов.

Об этом сообщил регулятор.

Соответствующие изменения позволят защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения и обеспечат дальнейшее снижение ценового давления, а также будут способствовать развитию культуры срочных сбережений в гривне.

НБУ определил параметры нового операционного дизайна монетарной политики.

Изменения в операционном дизайне предполагают:

снижение ставки по депозитным сертификатам (далее — ДС) овернайт с 23% до 20% годовых;

введение новых лимитированных трехмесячных ДС под фиксированную ставку на уровне учетной ставки.

Возможности банков размещать средства в таких трехмесячных ДС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей. Банки смогут подавать заявки на приобретение трехмесячных ДС как у НБУ, так и на межбанковском рынке в пределах динамичного лимита, состоящего из двух частей:

первая — это 70% от имеющегося в банке портфеля гривневых депозитов физических лиц с начальным сроком погашения от трех месяцев по состоянию на дату, которая на три рабочих дня предшествует дате приобретения трехмесячных ДС;

вторая — умноженный на мультипликатор прирост объема такого портфеля гривневых депозитов физических лиц, начиная с 4 апреля 2023 года. Значение мультипликатора будет равно «3,0».

Национальный банк оставляет за собой право периодически пересматривать долю портфеля депозитов и мультипликатор, которые принимаются к расчету максимального объема приобретения банками трехмесячных ДС, с целью тонкой настройки операционного дизайна. Это позволит обеспечить надлежащие монетарные условия для устойчивого снижения инфляции, улучшения инфляционных ожиданий и устойчивости валютного рынка.

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В то же время параметры операционного дизайна монетарной политики будут определяться с учетом необходимости поддерживать заинтересованность банков конкурировать за срочные депозиты.

Обновление операционного дизайна будет способствовать повышению привлекательности и увеличению срочности гривневых депозитов физических лиц.

Возможность размещать часть своей свободной ликвидности в трехмесячных ДС в зависимости от динамики портфеля срочных депозитов физических лиц будет побуждать банки активнее конкурировать за вкладчиков, в том числе путем повышения ставок.

Части банков будет выгодно активизировать работу с вкладчиками и усилить маркетинговые усилия, а также повышать ставки по срочным депозитам в гривне. Еще часть банков будет вынуждена двигаться за рынком, чтобы сохранить ликвидность и не потерять клиентов, которых потом всегда сложно и дорого возвращать.

В то же время для тех банков, которые и дальше будут размещать свободную ликвидность только в ДС овернайт, такие операции будут генерировать более низкие, чем раньше, доходы, как из-за изменений в операционном дизайне, так и вследствие обновления расчета ОР с 11 мая

Монетарные условия на межбанковском рынке будут оставаться достаточно жесткими

Расширение нижней границы коридора процентных ставок в определенной степени будет компенсироваться проведением операций с трехмесячными ДС, ранее недоступными. Объемы операций банков с трехмесячными ДС, усиленные мультипликатором, будут постепенно расти по мере наращивания портфелей срочных гривневых депозитов населения.

Следовательно, операции с трехмесячными ДС будут иметь большое влияние на состояние денежно-кредитного рынка и бизнес-поведение банков. В частности, изменения в операционном дизайне будут способствовать оживлению активности на межбанковском рынке.

Кроме того, обновление операционного дизайна монетарной политики позволит постепенно усилить влияние учетной ставки на состояние денежно-кредитного рынка и бизнес-поведение экономических агентов.

Новый монетарный дизайн является временной мерой для стимулирования привлекательности гривневых активов.

При нормализации работы экономики и финансовых рынков Национальный банк планирует вернуться к традиционному формату операционного дизайна монетарной политики, предусматривающему размещение двухнедельных ДС по учетной ставке, а также симметричный коридор ставок по операциям по размещению ДС овернайт и рефинансированию вокруг нее.

Однако, учитывая важность постепенности процесса нормализации монетарной политики для обеспечения дальнейшего роста привлекательности гривневых депозитов, операции с трехмесячными ГС по учетной ставке будут продолжаться, по меньшей мере, до апреля 2024 года.

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