НБУ назвал количество вкладов в банках на сумму свыше 200 тысяч гривен — Finance.ua
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НБУ назвал количество вкладов в банках на сумму свыше 200 тысяч гривен

Кредит&Депозит
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НБУ назвал количество вкладов в банках на сумму свыше 200 тысяч гривен
НБУ назвал количество вкладов в банках на сумму свыше 200 тысяч гривен
По состоянию на 1 марта 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 55,4 млрд гривен. Из них 9,0 млн вкладов были в валюте на сумму 406,5 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
При этом на 966,2 тысяч счетов средства превышают сумму 200 тысяч гривен.
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФЛП распределяются следующим образом:
  • до 10 гривен — 26 млн на сумму 28 млн гривен;
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен — 38,6 млн на сумму 370,3 млрд гривен;
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен — 578,3 тысяч на сумму 158,4 млрд гривен;
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен — 165,2 тысяч на сумму 79,8 млрд гривен;
  • свыше 600 тысяч гривен — 222,8 тысяч на сумму 446,9 млрд гривен.

Ультракороткие депозиты: что предлагают банки

Напомним, в Киеве прошла шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Одна из самых весомых номинаций — лучший депозит. В номинации были представлены банковские вклады в гривне, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения, не являющимся акционным предложением.
Всего за первенство боролись 27 банковских предложений. Тройка победителей конкурса следующая:
  • «бронза» досталась депозиту «Максимум» от Юнекс Банка;
  • «серебро» получил депозит «Свободная Земля» от Банка Львов;
  • «золото» и отметку «Минфин рекомендует» забрал Банк Глобус с депозитом «Накопительный».

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5 п.п. Правда, и с таким повышением заработки на депозитах в банке далеки от максимально предлагаемых сейчас рынком;
  • monobank поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта;
  • банки, которые активно привлекали и будут привлекать у граждан гривневые депозиты сроком от трех месяцев, смогут перевложить значительную часть своей свободной ликвидности с депсертификатов овернайт в новые трехмесячные сертификаты. Соответственно, средневзвешенный уровень ставок по операциям НБУ в среднем останется на близком к текущему уровню.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам:
РБК-Україна
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