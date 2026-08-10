Чего ждать от курса этой недели — мнение банкира Сегодня 12:05 — Валюта

Доллар и гривна

В течение 3−7 августа официальный курс гривны по отношению к доллару двигался в узком диапазоне без формирования устойчивого восходящего или нисходящего тренда. Незначительные ежедневные колебания в пределах 15 копеек свидетельствуют о сбалансированности спроса и предложения на межбанковском рынке и сохранении контроля за курсовой динамикой со стороны Национального банка.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

3 августа — 44,6395 грн/$;

4 августа — 44,7876 грн/$;

5 августа — 44,7488 грн/$;

6 августа — 44,6895 грн/$;

7 августа — 44,7626 грн/$.

Наличный валютный рынок в течение прошедшей недели демонстрировал преимущественно стабильную динамику с небольшими колебаниями вокруг отметки 44,5 грн/$. В начале недели котировки находились в диапазоне 44,48−45,00 грн/$, после чего во вторник и среду курс несколько снизился — в соответствии с 44,44−44,94 и 44,40−44,91 грн/$. В четверг и пятницу произошла незначительная корректировка вверх — до 44,42−44,94 грн/$.

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Таким образом, в течение недели наличный сегмент не демонстрировал ни выраженного спроса на доллар, ни существенного укрепления гривны. Колебания оставались незначительными, а максимальная разница между крайними значениями недели составляла около 6 копеек. Это свидетельствует о достаточно сбалансированном состоянии наличного рынка и отсутствии краткосрочных факторов, способных существенно изменить курсовую динамику.

Курс на межбанке

В течение 24−31 июля межбанковский валютный рынок демонстрировал постепенное понижение волатильности и стабилизацию курса доллара после колебаний в начале недели. В понедельник торги проходили в диапазоне 44,70−44,90 грн/$ и завершились на уровне 44,80 грн/$. Во вторник амплитуда движения была шире — 44,55−44,88 грн/$: после открытия на 44,81 грн/$ доллар завершил день на отметке 44,68 грн/$. В среду курс колебался уже гораздо меньше — от 44,67 до 44,70 грн/$, а в четверг, несмотря на внутридневный подъем до 44,82 грн/$, торги открылись и завершились на уровне 44,70 грн/$. Пятница также прошла спокойно: после старта на 44,74 грн/$ рынок завершил неделю на 44,75 грн/$. Таким образом, несмотря на достаточно широкий диапазон колебаний в начале недели, до его завершения межбанк перешел в режим относительного равновесия. Примечательно, что попытки доллара подняться выше 44,8 грн/$ не получили устойчивого развития, а в конце недели котировки вернулись в зону 44,7−44,75 грн/$. Это свидетельствует о достаточной сбалансированности спроса и предложения валюты и отсутствии на рынке выраженного девальвационного импульса. В то же время говорить о полном развороте курсовой тенденции не стоит: скорее речь идет о консолидации вблизи текущих уровней: рынок адаптировался к повышенной потребности в валюте, а колебания происходят в контролируемом диапазоне. Показателем этого является и официальный курс НБУ: после роста до 44,9277 грн/$29 июля он снизился до 44,6916 грн/$ на 31 июля.

В общей сложности последнюю неделю июля можно охарактеризовать как период курсовой стабилизации после попыток доллара закрепиться у отметки 44,9 грн/$. Рынок оставался чувствительным к изменению баланса спроса и предложения, однако в конце недели преобладала тенденция удержания доллара в районе 44,7−44,8 грн/$.

Межбанковский валютный рынок в течение прошедшей недели оставался под существенным влиянием спроса на иностранную валюту, о чем свидетельствует объем интервенций НБУ. По данным регулятора, в течение 3−7 августа он продал на межбанке около $1,019 млрд, в то время как покупка валюты была практически нулевой. Это уже четвертая неделя подряд, когда объем чистых продаж превышает $1 млрд. Это означает, что потребность рынка в долларовой ликвидности остается значительной, поэтому говорить о формировании устойчивого тренда на укрепление гривни пока преждевременно. Факт стабильно высоких объемов интервенций следует рассматривать как характерную для нынешнего валютного режима реакцию НБУ на устойчивый спрос на валюту. У регулятора есть достаточный запас для таких операций: по итогам июля международные резервы составляли $51,2 млрд.

В то же время важно, что рост интервенций не сопровождался пропорциональным ослаблением гривны. Это свидетельствует, что НБУ фактически продолжает играть роль основного балансировочного механизма на рынке, компенсируя структурный дефицит валюты и сдерживая чрезмерную курсовую волатильность.

Прогноз на неделю

На следующей неделе валютный рынок, вероятнее всего, сохранит относительно спокойную динамику, хотя баланс рисков остается несколько смещенным в сторону постепенного ослабления гривны. После колебаний в конце июля межбанк консолидировался около 44,7−44,8 грн/$, и именно этот диапазон, вероятно, будет оставаться основным ориентиром для торгов 10−14 августа.

Важным фактором, сдерживающим девальвационное давление, остается политика Национального банка. 30 июля НБУ повысил учетную ставку до 15,5% именно для поддержки привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контроля инфляционных ожиданий. При этом в обновленном прогнозе регулятор допускает дальнейшее повышение ставки до 16%.

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Дополнительную поддержку гривне будет обеспечивать валютная политика НБУ. Ожидаются значительные объемы международного финансирования, благодаря которым международные резервы могут вырасти до 70−74 млрд. дол. в 2026—2028 годах. В то же время, НБУ прямо отмечает, что с увеличением финансирования локализации оборонного производства будет расти и его роль на валютном рынке — через интервенции регулятор будет компенсировать структурный дефицит валюты частного сектора.

В то же время фундаментальное давление на гривну никуда не исчезает, отмечает Золотько.

С одной стороны, импорт остается значительным, а рост бюджетных расходов поддерживает внутренний спрос, в том числе импортную продукцию.

С другой стороны, бизнес сталкивается с высокими затратами на оплату труда, энергоресурсы и логистику. Именно эти факторы НБУ называют среди ключевых проинфляционных рисков.

Регулятор в июльском Инфляционном отчете НБУ констатирует, что в июне инфляция замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, однако базовая инфляция составила уже 8,1%, что свидетельствует об усилении фундаментального ценового давления. По прогнозу НБУ, в конце 2026 года общая инфляция может ускориться до 10%, а базовая — до 9,2%. Среди причин регулятор называет расширение бюджетных расходов, рост расходов бизнеса, более дорогое горючее и эффект от предварительного ослабления гривны.

«Быстрого возврата к низкой инфляции не ожидается, поэтому и нет оснований для быстрого смягчения монетарной политики. Напротив, текущий прогноз допускает дальнейшее повышение ставки. Это создает дополнительный стимул для сохранения гривневых депозитов и ОВГЗ и одновременно ограничивает чрезмерный спрос на иностранную валюту», — говорит Золотько.

Еще одним фактором для курса станет поведение мировых цен на нефть, ведь во второй половине июля возобновился рост нефтяных котировок. Для Украины это важно из-за импорта топлива: более дорогая нефть увеличивает потребность экономики в валюте и создает дополнительное инфляционное давление.

В то же время валютный рынок остается управляемым, а у НБУ достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний.

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