Аналитики ожидают роста дисбалансов на валютном рынке в последующие месяцы

На прошлой неделе интервенции Национального банка снова превысили $1 млрд. В целом с июня они в среднем составляют более $1 млрд в неделю. Дефицит валюты на рынке с начала июня в среднем составил $0,9 млрд в неделю, а на прошлой неделе — $0,7 млрд за четыре рабочих дня. По данным регулятора, рост спроса на валюту связан, в частности с финансированием украинского оборонно-промышленного комплекса за счет международной помощи.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Почему НБУ увеличил продажу валюты
В опубликованном в четверг инфляционном отчете НБУ уделил особое внимание объемам валютных интервенций и причинам их роста.
По объяснению регулятора, увеличение дефицита валюты на рынке и объемов интервенций связано с началом поступления первых траншей по программе Ukraine Support Loan (USL), которые направляются на оборонные цели. Значительная часть средств, начавших поступать на счета правительства в июне, используется для закупки отечественного вооружения. Правительство продает полученную валюту Национальному банку, чтобы профинансировать соответствующие расходы в гривне.
После этого украинские предприятия получают гривневые денежные средства за свою продукцию и покупают валюту для приобретения импортных комплектующих. Это увеличивает разрыв между спросом и предложением валюты на рынке, поэтому НБУ вынужден продавать больше иностранной валюты.
Таким образом Национальный банк фактически выполняет посредническую функцию, перераспределяя валюту между правительством и импортерами комплектующих для производства вооружения.
В ICU отмечают, что НБУ объясняет значительные объемы интервенций особенностями финансирования отечественного ОПК за счет внешней помощи по программе USL.
Кроме того, Национальный банк допускает рост структурного спроса на валюту из-за увеличения международной помощи. Регулятор считает, что дальнейший рост объемов валютных интервенций не обязательно будет свидетельствовать об усилении девальвационного давления или накоплении макроэкономических дисбалансов.
В ICU отмечают, что рост импорта комплектующих для украинского ОПК действительно увеличивает потребность в интервенциях НБУ. Однако резкий рост их объемов наблюдается с начала года, поэтому его нельзя объяснить особенностями импорта для нужд оборонно-промышленного комплекса.
«Мы ожидаем некоторого роста дисбалансов на валютном рынке в следующие месяцы, особенно с учетом ограничений на экспорт агропродукции из-за более высоких рисков безопасности. В то же время мы не ожидаем значительной девальвации гривны в ближайшие кварталы и сохраняем свой прогноз курса на уровне 45.8 грн/$ до конца текущего года. В ближайшие же недели НБУ вряд ли разрешит курсу гривны пересечь уровень 45 грн/$», — прогнозируют аналитики.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анну Золотько писал, что на этой неделе валютный рынок, вероятнее всего, сохранит относительно спокойную динамику, хотя баланс рисков остается несколько смещенным в сторону постепенного ослабления гривны. После колебаний в конце июля межбанк консолидировался около 44,7−44,8 грн/$, и именно этот диапазон, вероятно, будет оставаться основным ориентиром для торгов 10−14 августа.