Аналитики ожидают роста дисбалансов на валютном рынке в последующие месяцы Сегодня 14:00 — Валюта

Интервенции Национального банка снова превысили $1 млрд

На прошлой неделе интервенции Национального банка снова превысили $1 млрд. В целом с июня они в среднем составляют более $1 млрд в неделю. Дефицит валюты на рынке с начала июня в среднем составил $0,9 млрд в неделю, а на прошлой неделе — $0,7 млрд за четыре рабочих дня. По данным регулятора, рост спроса на валюту связан, в частности с финансированием украинского оборонно-промышленного комплекса за счет международной помощи.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Почему НБУ увеличил продажу валюты

В опубликованном в четверг инфляционном отчете НБУ уделил особое внимание объемам валютных интервенций и причинам их роста.

По объяснению регулятора, увеличение дефицита валюты на рынке и объемов интервенций связано с началом поступления первых траншей по программе Ukraine Support Loan (USL), которые направляются на оборонные цели. Значительная часть средств, начавших поступать на счета правительства в июне, используется для закупки отечественного вооружения. Правительство продает полученную валюту Национальному банку, чтобы профинансировать соответствующие расходы в гривне.

icu.ua

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После этого украинские предприятия получают гривневые денежные средства за свою продукцию и покупают валюту для приобретения импортных комплектующих. Это увеличивает разрыв между спросом и предложением валюты на рынке, поэтому НБУ вынужден продавать больше иностранной валюты.

Таким образом Национальный банк фактически выполняет посредническую функцию, перераспределяя валюту между правительством и импортерами комплектующих для производства вооружения.

Прогноз ICU

В ICU отмечают, что НБУ объясняет значительные объемы интервенций особенностями финансирования отечественного ОПК за счет внешней помощи по программе USL.

Кроме того, Национальный банк допускает рост структурного спроса на валюту из-за увеличения международной помощи. Регулятор считает, что дальнейший рост объемов валютных интервенций не обязательно будет свидетельствовать об усилении девальвационного давления или накоплении макроэкономических дисбалансов.

В ICU отмечают, что рост импорта комплектующих для украинского ОПК действительно увеличивает потребность в интервенциях НБУ. Однако резкий рост их объемов наблюдается с начала года, поэтому его нельзя объяснить особенностями импорта для нужд оборонно-промышленного комплекса.

«Мы ожидаем некоторого роста дисбалансов на валютном рынке в следующие месяцы, особенно с учетом ограничений на экспорт агропродукции из-за более высоких рисков безопасности. В то же время мы не ожидаем значительной девальвации гривны в ближайшие кварталы и сохраняем свой прогноз курса на уровне 45.8 грн/$ до конца текущего года. В ближайшие же недели НБУ вряд ли разрешит курсу гривны пересечь уровень 45 грн/$», — прогнозируют аналитики.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на члена правления, директора департамента казначейских операций Unex Bank Анну Золотько писал , что на этой неделе валютный рынок, вероятнее всего, сохранит относительно спокойную динамику, хотя баланс рисков остается несколько смещенным в сторону постепенного ослабления гривны. После колебаний в конце июля межбанк консолидировался около 44,7−44,8 грн/$, и именно этот диапазон, вероятно, будет оставаться основным ориентиром для торгов 10−14 августа.

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