Украина рассчитывает получить от МВФ еще два транша — на $1,8 миллиарда Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Украина рассчитывает получить от МВФ еще два транша — на $1,8 миллиарда

Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) за год два транша общим объемом $1,8 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой.

Стороны обсудили состояние сотрудничества правительства Украины с Международным валютным фондом.

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«В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного Фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины в размере 15,6 млрд долл. США. Первый транш в 2,7 млрд долларов США поступил в госбюджет Украины сразу после утверждение программы. Также Украина рассчитывает получить еще два транша в течение года общим объемом 1,8 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

Марченко поблагодарил руководство МВФ за сотрудничество во внедрении важных мер и политик в налогово-бюджетной и финансовой сфере.

Правительство Украины совместно с международными партнерами определило ключевые краткосрочные направления реформ, которые позволят ограничить разрушительные последствия войны, снизить риски для стабильности и создать основу для экономического восстановления.

Напомним, Украина получит доступ к 115 млрд долларов долгосрочной поддержки благодаря Международному валютному фонду и странам G7.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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