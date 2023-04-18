Украина рассчитывает получить от МВФ еще два транша — на $1,8 миллиарда
Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) за год два транша общим объемом $1,8 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой.
Стороны обсудили состояние сотрудничества правительства Украины с Международным валютным фондом.
«В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного Фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) для Украины в размере 15,6 млрд долл. США. Первый транш в 2,7 млрд долларов США поступил в госбюджет Украины сразу после утверждение программы. Также Украина рассчитывает получить еще два транша в течение года общим объемом 1,8 млрд долларов США», — говорится в сообщении.
Марченко поблагодарил руководство МВФ за сотрудничество во внедрении важных мер и политик в налогово-бюджетной и финансовой сфере.
Правительство Украины совместно с международными партнерами определило ключевые краткосрочные направления реформ, которые позволят ограничить разрушительные последствия войны, снизить риски для стабильности и создать основу для экономического восстановления.
Напомним, Украина получит доступ к 115 млрд долларов долгосрочной поддержки благодаря Международному валютному фонду и странам G7.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью