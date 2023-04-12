МВФ прогнозирует в этом году в Украине «минус» 3% ВВП — Finance.ua

МВФ прогнозирует в этом году в Украине «минус» 3% ВВП Сегодня 09:28 — Казна и Политика

МВФ прогнозирует в этом году в Украине «минус» 3% ВВП

МВФ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2023 году все же сохранит негативную тенденцию и составит «минус» 3 процента, что, тем не менее, значительно отличается от «минус» 30,3 процента по итогам 2022 года.

Об этом говорится в обзоре «Перспективы мировой экономики» (WEO), который представил на пресс-конференции в Вашингтоне главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас.

В документе, в частности, отмечается, что экономический рост Украины улучшится до «минус» 3 процента в текущем году. Это существенно отличается от результатов предыдущего года, однако все еще не достигает положительной динамики, спрогнозированной на этот год Всемирным банком.

В МВФ также рассчитали, что индекс потребительских цен в Украине может возрасти с 20,2 в 2022 году до 21,1 в 2023 году. Кроме того, ожидается сокращение баланса текущего счета с 5,7 в прошлом году до «минус» 4,4 в нынешнем. Отмечается также, что показатель безработицы в Украине несколько снизится с 24,5 до 20,9 по сравнению с 2022 годом, однако это все же считается очень высоким уровнем, характерным для страны, охваченной войной.

В то же время оценка экономического роста в Украине по итогам 2022 года составляет «минус» 30,3 процента — по сравнению с январским прогнозом, где этот показатель ожидался на уровне «минус» 35 процентов.

Последние данные свидетельствуют о большей устойчивости украинской экономики в условиях активных боевых действий и разрушении захватчиками критически важной инфраструктуры.

Отмечается, что война, развязанная россией, оказала крайне негативное влияние на глобальное измерение. При этом возможная эскалация может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе и усугубить продовольственную безопасность в странах с низким уровнем дохода, а провал Черноморской зерновой инициативы может привести к повышению цен на продовольствие в мире.

Напомним, в последнем обзоре «Перспективы мировой экономики» (WEO) МВФ ухудшил ожидания глобального экономического роста в 2023 году до 2,8 процента. При этом в анализе Фонда указывается на высокий уровень неопределенности, который вызвали, в частности, последствия пандемии, а также война рф против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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