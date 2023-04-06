Геополитическая фрагментация может привести к сокращению мирового ВВП на 1% за 5 лет — МВФ Сегодня 20:33

Международный валютный фонд предупреждает, что геополитическая фрагментация, вызванная напряженностью между США и Китаем, рискует нанести ущерб мировой экономике, поскольку прямые иностранные инвестиции и капитал все больше устремляются в объединенные блоки стран.

Об этом говорится в статье экспертов МВФ, передает Bloomberg

«Раздробленный мир, скорее всего, будет беднее», — говорится в статье МВФ.

Согласно одному смоделированному Фондом сценарию мир, расколотый на лагеря, сосредоточенные на США и Китае, с некоторыми странами, включая не присоединившиеся Индию и Индонезию, может наблюдать падение ВВП на 1% за пять лет и на 2% в долгосрочной перспективе.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира ухудшились в последние годы, поскольку они все больше видят друг в друге главную стратегическую и экономическую угрозу.

Согласно анализу МВФ, это изменение уже произошло в последние годы, согласно которому прямые иностранные инвестиции со второго квартала 2020 года по четвертый квартал прошлого года сократились почти на 20% от уровня до пандемии.

Новая стратегическая политика, такая как требования к источникам и производству в Законе о сокращении инфляции и Законе о чипах и науке в США, указывает на то, что вскоре произойдет изменение трансграничных потоков капитала.

Также во время звонков о доходах компаний участились упоминания о ресхоринге и «френд-шоринге», что означает перемещение поставщиков в присоединившиеся страны.

Отдельный анализ фрагментации финансовой системы МВФ предупреждает, что рост напряженности может спровоцировать трансграничный отток средств, угрожающий финансовой стабильности.

В МВФ считают, что подобный раскол между США и Китаем с 2016 года может сократить двусторонние трансграничные инвестиционные портфели и банковские ассигнования примерно на 15%.

Економічна Правда По материалам:

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