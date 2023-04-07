МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в этом году не превысит 3% — Finance.ua

МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в этом году не превысит 3% Сегодня 10:45 — Мир

МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в этом году не превысит 3%

Международный валютный фонд предусматривает дальнейший «слабый рост» глобальной экономики в условиях продолжения войны рф против Украины, показатели которого, по прогнозам, не превысят 3% в этом году.

Об этом заявила в четверг во время выступления в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Несмотря на удивительно устойчивые рынки труда, а также высокий потребительский спрос, несмотря на восстановление в Китае, мы ожидаем, что мировая экономика в этом году вырастет менее чем на 3%», — отметила Георгиева.

Читайте также Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

Она назвала это «исторически слабым ростом» и отметила, что более подробные цифры будут обнародованы в Обзоре мировой экономики на следующей неделе, когда начнется весеннее собрание МВФ и Всемирного банка.

Георгиева напомнила, что в 2021 году глобальная экономика демонстрировала мощный рост до более 6%. Однако существенный шок от войны, развязанной Россией против Украины, и ее широкомасштабные последствия существенно сократили эту динамику.

«Глобальный рост в 2022 году упал почти вдвое — с 6,1% до 3,4%. И это замедление будет продолжаться в нынешнем году», — отметила она.

Глава МВФ пояснила, что в 2023 году ожидается «импульс» со стороны развивающихся экономик в Азии. В частности, прогнозируется, что по крайней мере половину мирового роста продемонстрируют Индия и Китай. В то же время экономическая активность продолжит замедляться в США и Еврозоне, где процентные ставки сохраняют свое давление на спрос.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.