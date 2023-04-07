МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в этом году не превысит 3% — Finance.ua
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МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в этом году не превысит 3%

Мир
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МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в этом году не превысит 3%
МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в этом году не превысит 3%
Международный валютный фонд предусматривает дальнейший «слабый рост» глобальной экономики в условиях продолжения войны рф против Украины, показатели которого, по прогнозам, не превысят 3% в этом году.
Об этом заявила в четверг во время выступления в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«Несмотря на удивительно устойчивые рынки труда, а также высокий потребительский спрос, несмотря на восстановление в Китае, мы ожидаем, что мировая экономика в этом году вырастет менее чем на 3%», — отметила Георгиева.
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Она назвала это «исторически слабым ростом» и отметила, что более подробные цифры будут обнародованы в Обзоре мировой экономики на следующей неделе, когда начнется весеннее собрание МВФ и Всемирного банка.
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Георгиева напомнила, что в 2021 году глобальная экономика демонстрировала мощный рост до более 6%. Однако существенный шок от войны, развязанной Россией против Украины, и ее широкомасштабные последствия существенно сократили эту динамику.
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«Глобальный рост в 2022 году упал почти вдвое — с 6,1% до 3,4%. И это замедление будет продолжаться в нынешнем году», — отметила она.
Глава МВФ пояснила, что в 2023 году ожидается «импульс» со стороны развивающихся экономик в Азии. В частности, прогнозируется, что по крайней мере половину мирового роста продемонстрируют Индия и Китай. В то же время экономическая активность продолжит замедляться в США и Еврозоне, где процентные ставки сохраняют свое давление на спрос.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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