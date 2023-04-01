МВФ дал прогноз относительно ВВП, инфляции, зарплат на ближайшие годы в Украине — Finance.ua

МВФ дал прогноз относительно ВВП, инфляции, зарплат на ближайшие годы в Украине Сегодня 13:00 — Казна и Политика

МВФ дал прогноз относительно ВВП, инфляции, зарплат на ближайшие годы в Украине

Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023−2027 годы. Как пишет МВФ, несмотря на войну, Украине удалось сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря грамотной политике и существенной внешней поддержке.

Об этом говорится в сообщении МВФ.

По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%.

На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.

В 2024 году рост составит 3,2%,

в 2025 году — 6,5%,

в 2026 году — 5,0%,

в 2027 году — 4,0%.

Инфляция в 2023 году составила 26,6%.

Ожидается, что в 2023 году она сократится до 20,0%,

в 2024 году составит 12,5%,

в 2025 году — 8,0%,

в 2026 году — 6,0%,

в 2027 году — 5,0%.

По данным МВФ, реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2022 году упала на 21,1%.

Ожидается, что в 2023 году она сократится еще на 2,0%.

В 2024 году рост составит 2,5%,

в 2025 году — +5,0%,

в 2026 году — +5,0%,

в 2027 году — +4,0%.

Ранее МВФ сообщали , что следствием войны в Украине, а также усиления кредитно-денежной политики государствами мира станет сокращение роста глобальной экономики в 2023 году до уровня менее 3%, прогнозирует глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Форуме Боао для Азии в 2023 году.

Справка Finance.ua:

Дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году составит 1,3 трлн грн, или 20% ВВП — это рекордная сумма за все время независимости. Планируется, что этот разрыв покроют средствами международных партнеров, в частности кредитами МВФ.

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