МВФ: мировая экономика теряет темпы роста из-за войны в Украине — Finance.ua

МВФ: мировая экономика теряет темпы роста из-за войны в Украине Сегодня 09:34

МВФ: мировая экономика теряет темпы роста из-за войны в Украине

Следствием войны в Украине, а также усиления кредитно-денежной политики государствами мира станет сокращение роста глобальной экономики в 2023 году до уровня менее 3%, прогнозирует глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Форуме Боао для Азии в 2023 году.

«Глобальный рост (экономики) упадет ниже 3%, поскольку последствия войны в Украине и жесткость монетарной политики продолжают получать силу. Быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к значительно более высоким ставкам — необходимым для борьбы с инфляцией — неизбежно повлек за собой турбулентность в банковском секторе в некоторых развитых экономиках и сделал выбор политики еще более трудным», — отметила Кристалина Георгиева.

По словам главы МВФ, мировая экономика уже долгое время испытывает потрясение и 2023-й станет «ещё одним сложным годом».

По ее словам, последние 40 лет мировая экономика выросла в три раза, а развивающиеся страны показали рост в четыре раза. В Китае 800 миллионов человек вырвались из бедности, поскольку он все больше интегрировался в мировую экономику. Однако преимущества глобализации не были распределены одинаково между странами и людьми. И цепочки поставок должны быть более надежными и диверсифицированными.

В то же время, на фоне проблем с продовольственной безопасностью и ростом стоимости жизни Георгиева призвала государства оказывать поддержку менее защищенным слоям собственного населения, а более обеспеченные страны — помогать «уязвимым членам нашего глобального сообщества».

«В условиях высоких процентных ставок и обесценивания многих валют это особенно важно для стран, которые находятся в тяжелом положении из-за долгов. Нам срочно нужны более быстрые и более эффективные глобальные механизмы для решения долговых проблем этих стран», — подчеркнула глава МВФ.

УНН По материалам:

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