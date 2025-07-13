Как найти первую работу без опыта: 3 действенных способа — Finance.ua

Как найти первую работу без опыта: 3 действенных способа Сегодня 16:06 — Личные финансы

Как найти первую работу без опыта: 3 действенных способа

Многие молодые специалисты сталкиваются с парадоксом на рынке труда — без опыта трудно получить работу, а без работы — неоткуда взять опыт.

Специалисты Work.ua рассказывают о 3 способах, как выйти из замкнутого круга и найти первую работу.

Pet-проект: как хобби может помочь в трудоустройстве

Это индивидуальный проект, реализуемый в свободное время. Pet-проект не обязательно должен приносить прибыль. Основная цель — демонстрировать ваши навыки работодателю на практике.

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Например, начинающие SMM могут создать страницу в Instagram для вымышленного бренда, чтобы показать умение в ведении страницы, визуальный вкус и стратегии развития.

В диджитал сфере этим способом часто пользуются trainee/junior-специалисты, которые пишут тестовые программы, чтобы иметь более конкурентный вид на рынке.

Иногда pet-проекты перерастают в настоящий бизнес, как, например, WhatsApp.

Стажировка/практика: возможность «войти» в профессию

Такой вариант полезен как для новичка, так и для работодателя. Компания получает новые, нестандартные взгляды, стажер — начальный опыт и возможность «примерить» на себя ту или иную должность.

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Есть полностью оплачиваемые стажировки, часто с возможностью трудоустроиться. Также существуют и учебные — для студентов, которым нужна практика в университете (часто неоплачиваемые).

Волонтерство: получение опыта, помогая

Общественные и волонтерские организации часто ищут людей из-за нехватки работников, поэтому это хорошая возможность не только помочь, но и набраться опыта.

Помощь общественным организациям хорошо отразится на резюме, потому что сознательные компании ищут сознательных людей.

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Также новички могут познакомиться с предпринимателями или HRD известных компаний, и благодаря вашему профессионализму, настойчивости и инициативности они смогут предложить работу.

Что еще следует сделать:

Отфильтруйте вакансии для начинающих. На карьерных сайтах часто есть специальные настройки для поиска работы без опыта. Добавьте сопроводительное письмо. Отталкивайтесь от описания вакансии и расскажите о себе и вашей мотивации. Обучение. Тематические курсы помогут не только получить знания, но и найти первые профессиональные знакомства.

Напомним, по данным Госслужбы занятости, в 2025 году среднее время поиска новой работы в Украине составляло 51 день, в 2024-м было 50 дней. Для сравнения, в 2023 году работу искали в среднем 60 дней.

По статистике, в течение одной недели удается трудоустроиться:

научным сотрудникам;

врачам;

электрослесарям;

машинистам;

горнякам.

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