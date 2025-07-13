Как найти первую работу без опыта: 3 действенных способа — Finance.ua

Как найти первую работу без опыта: 3 действенных способа
Многие молодые специалисты сталкиваются с парадоксом на рынке труда — без опыта трудно получить работу, а без работы — неоткуда взять опыт.
Специалисты Work.ua рассказывают о 3 способах, как выйти из замкнутого круга и найти первую работу.
Pet-проект: как хобби может помочь в трудоустройстве
Это индивидуальный проект, реализуемый в свободное время. Pet-проект не обязательно должен приносить прибыль. Основная цель — демонстрировать ваши навыки работодателю на практике.
Например, начинающие SMM могут создать страницу в Instagram для вымышленного бренда, чтобы показать умение в ведении страницы, визуальный вкус и стратегии развития.
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В диджитал сфере этим способом часто пользуются trainee/junior-специалисты, которые пишут тестовые программы, чтобы иметь более конкурентный вид на рынке.
Иногда pet-проекты перерастают в настоящий бизнес, как, например, WhatsApp.
Стажировка/практика: возможность «войти» в профессию
Такой вариант полезен как для новичка, так и для работодателя. Компания получает новые, нестандартные взгляды, стажер — начальный опыт и возможность «примерить» на себя ту или иную должность.
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Есть полностью оплачиваемые стажировки, часто с возможностью трудоустроиться. Также существуют и учебные — для студентов, которым нужна практика в университете (часто неоплачиваемые).
Волонтерство: получение опыта, помогая
Общественные и волонтерские организации часто ищут людей из-за нехватки работников, поэтому это хорошая возможность не только помочь, но и набраться опыта.
Помощь общественным организациям хорошо отразится на резюме, потому что сознательные компании ищут сознательных людей.
Также новички могут познакомиться с предпринимателями или HRD известных компаний, и благодаря вашему профессионализму, настойчивости и инициативности они смогут предложить работу.
Что еще следует сделать:
- Отфильтруйте вакансии для начинающих. На карьерных сайтах часто есть специальные настройки для поиска работы без опыта.
- Добавьте сопроводительное письмо. Отталкивайтесь от описания вакансии и расскажите о себе и вашей мотивации.
- Обучение. Тематические курсы помогут не только получить знания, но и найти первые профессиональные знакомства.
Напомним, по данным Госслужбы занятости, в 2025 году среднее время поиска новой работы в Украине составляло 51 день, в 2024-м было 50 дней. Для сравнения, в 2023 году работу искали в среднем 60 дней.
По статистике, в течение одной недели удается трудоустроиться:
- научным сотрудникам;
- врачам;
- электрослесарям;
- машинистам;
- горнякам.
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