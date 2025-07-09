Работа с бронированием: популярные профессии и зарплаты — Finance.ua

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Работа с бронированием: популярные профессии и зарплаты

Личные финансы
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Работа с бронированием: популярные профессии и зарплаты
Работа с бронированием: популярные профессии и зарплаты
В июне 2025 года украинцы массово откликались на вакансии с бронированием. Если в прошлом году такие объявления собирали десятки откликов, то в этом уже тысячи. В топ-10 самых популярных профессий попали преимущественно рабочие специальности, водители, грузчики, производственники, а также вакансии, открытые для кандидатов без опыта.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

10 самых популярных вакансий с возможностью бронирования в 2025 году

  • разнорабочий: 7 003 отклика, медианная зарплата — 26 000 грн;
  • производственные специальности: 6 123 отклика, медианная зарплата — 30 000 грн;
  • водитель: 5 468 откликов, медианная зарплата — 38 000 грн;
  • начало карьеры: 3 324 отклика, медианная зарплата — 20 000 грн;
  • упаковщик: 3 142 отклика, медианная зарплата — 15 800 грн;
  • грузчик: 2 086 откликов, медианная зарплата — 26 000 грн;
  • бариста/бармен: 2 016 отзывов, медианная зарплата — 19 500 грн;
  • строитель: 1 472 отклика, медианная зарплата — 47 500 грн;
  • продавец: 1 156 откликов, медианная зарплата — 22 700 грн;
  • охранник: 1 026 откликов, медианная зарплата — 19 050 грн.

По сравнению с июнем 2024 года спрос на вакансии с возможностью бронирования вырос в разы:

  • производственные специальности: количество откликов выросло со 142 до 6 123, медианная зарплата по Украине выросла на 11%;
  • водитель: число откликов на вакансию по Украине выросло с 482 до 5 468 откликов, зарплата снизилась на 15%;
  • грузчик: количество откликов возросло со 112 до 2 086, зарплата упала на 26%;
  • бариста/бармен: рост с 17 до 2 016 откликов, медианная зарплата упала на 35%;
  • строитель: число откликов увеличилось с 318 до 1472, зарплата выросла на 13%;
  • охранник: с 51 до 1 026 откликов, уровень зарплаты остался таким же.

Где больше всего вакансий с бронированием

В июне 2025 года больше всего вакансий с возможностью бронирования опубликовано в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях:
  • Киевская область — 1 211 объявлений, медианная зарплата — 31 200 грн;
  • Днепропетровская область — 488 объявлений, медианная зарплата — 25 000 грн;
  • Львовская область — 210 объявлений, медианная зарплата — 30 560 грн;
  • Харьковская область — 151 объявление, медианная зарплата — 29 000 грн;
  • Одесская область — 149 объявлений, медианная зарплата — 24 500 грн.
Самые высокие зарплаты в следующих областях:
  • Ровенская область — 40 000 грн;
  • Волынская область — 38 000 грн;
  • Закарпатская и Тернопольская области — по 35 000 грн.
Однако в этих регионах общее количество вакансий и откликов существенно меньше, чем в Киевской или Днепропетровской.
Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие бронирование от мобилизации, могут выезжать из Украины не только в служебную командировку, но и в отпуск. Забронированные работники могут выехать при наличии соответствующих документов.
Если структура, в которой работает забронированное лицо, подала в пограничную службу информацию о том, что пересечение границы разрешено только в случае командировки, то выезжать за границу в отпуск запрещено.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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