10 актуальных вакансий для удаленной работы — Finance.ua
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10 актуальных вакансий для удаленной работы

Личные финансы
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10 актуальных вакансий для удаленной работы
10 актуальных вакансий для удаленной работы
Удаленный формат работы позволяет не привязываться к офису, выбирать удобное место для жизни и совмещать профессиональные обязанности с личными делами.
Эксперты портала budni.robota.ua создали подборку вакансий для удаленной работы.

Внутренний аудитор в «Золотий Вiк»

Приглашают специалиста с опытом работы аудитором или главным бухгалтером, а также знанием МСФО (минимальный опыт или обучение), налоговому законодательству. Гарантируется, среди прочего, внешнее обучение на средства компании; обеспечение всеми ресурсами, необходимыми для работы: ноутбук, телефон и т. д.

Системный администратор (junior) в Fozzy Group

Ищут работника для выполнения следующих задач: обеспечение бесперебойного функционирования телекоммуникационных сетей, оперативно-технический контроль; информирование о состоянии сети в случае аварий/повреждений; контроль хода аварийно-восстановительных и плановых работ по обслуживанию и развитию сети; мониторинг и устранение неполадок в IP-сетях.
На должность рассматривают студентов без опыта, но с пониманием построения и обслуживания сетевого оборудования Cisco/Mikrotik.

Инженер-конструктор в «Фаренхольце Инжиниринг»

Проектное бюро, которое разрабатывает металлоконструкции разного уровня сложности, ищет специалиста, который будет работать в удаленном формате.
Будущего работника ждет работа с проектами металлических конструкций; создание 3D-моделей конструкций, чертежей по стандартам заказчика, спецификаций материалов, ЧПУ-файлов.
Шанс получить работу есть также у студентов 5 курсов. Предлагается, в частности, обучающая программа с ментором и корпоративные курсы по изучению английского языка.

Экономист-аналитик в «Аптеке АНЦ»

Сеть аптек ищет удаленно или в офисе одного из восьми региональных представительств в Украине экономиста-аналитика по бюджетированию коммунальных услуг с опытом работы в учетно-финансовой сфере от 2-х лет.
Среди обязанностей, указанных в вакансии: своевременная оплата счетов арендодателей на возмещение коммунальных услуг и подготовка счетов к возмещению коммунальных услуг субарендарями; контроль и проверка счета в соответствии с условиями договора, показаниями приборов учета, действующими тарифами; подготовка счета к оплате в учетной программе

Интернет-маркетолог в Concert.ua

Компания, предоставляющая сервис по продаже билетов, объявляет об открытии вакансии. Необходимо: планировать рекламные кампании, их бюджет и целевую аудиторию; запускать, анализировать, оптимизировать рекламные кампании и готовить отчеты о них; разрабатывать стратегии, промопланы и креативы для кампаний отдельных событий по ассортименту компании; анализировать аудиторию, тестировать креативы и каналы для улучшения результатов; готовить триггерные и проморассылки в email и Viber; внедрять инструменты автоматизации.

Ведущий специалист по внутреннему контролю в NovaPay

Международный финансовый сервис, входящий в ГК Nova, приглашает в команду специалиста с высшим образованием по экономическому/банковскому направлению; опытом работы от 2-х лет в сфере комплаенса; отличным знанием законодательства Украины в сфере комплаенса; опытом оценки комплаенс-рисков; опытом работы с комплаенс-процедурами; опытом разработки внутренних и процедур.
Предлагается среди прочего: медицинское страхование, консультации психолога, корпоративные спортивные сообщества; занятия по английскому языку; курсы и тренинги для профессионального роста; встречи с известными спикерами в корпоративном клубе.

Специалист по монетизации YouTube в Starlight Media

Будущий работник будет: просматривать и анализировать контент для идентификации нежелательного содержимого; обнаруживать и фильтровать материалы, не соответствующие правилам платформы YouTube; формировать и представлять отчетности о выявленных проблемах и рекомендациях по дальнейшим мерам; сотрудничать с другими членами отдела для решения выявленных проблем; постоянно обновлять и совершенствовать свои знания, относящиеся к правилам платформы YouTube.

Дизайн- и маркетинг-специалист в Asters

Юридическая фирма ищет работника, которому поручат следующие обязанности: создание и обновление дизайн-макетов (брошюры, презентации, другие визуальные материалы) согласно брендбуку фирмы; администрирование и обновление корпоративного сайта; координацию и контроль актуальности информационных ресурсов компании; структурирование, обновление и анализ баз контактов; подготовку, отправку и анализ результатов email-рассылок; работу с CRM-системой
Работодатель предлагает, в частности: профессиональный рост, медицинское страхование, внутренние корпоративные мероприятия и обучение.

Инженер поддержки (Support engineer NOC) в «Укртелекоме»

Национальный оператор фиксированной связи в Украине объявляет об открытии вакансии. Портрет идеального кандидата на должность: высшее техническое образование; понимание маршрутизации и работы сетей на основе IP-протокола (диагностика и решение проблем); уверенный пользователь ПК (MS Office); практические навыки (конфигурация) работе с оборудованием Cisco 3400/4900/2950/3550. Опыт работы с коммутаторами и маршрутизаторами будет преимуществом.
Гарантируется среди прочего: бронирование и корпоративная мобильная связь.

Email Marketing Specialist в Perla Helsa

Ищут специалиста с опытом работы в email-маркетинге от 1-го года. Информируют о следующих задачах в должности: разработка и внедрение стратегии email-маркетинга; генерация идей для рассылок в сотрудничестве с копирайтером и дизайнером; постановка задач команде: дизайн, текст, технические задачи разработчикам; создание и запуск регулярных промо и триггерных кампаний; проведение A/B-тестирования; анализ ключевых показателей (Open Rate, CTR, Conversion, Gross Profit); подготовка отчетов, формирование выводов и оптимизация стратегии на основе аналитики.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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