ТОП-10 зимних направлений в Европе, которые будут популярны

Новый туристический индекс показал, какие европейские направления и впечатления будут популярны зимой.

В последнем исследовании Tripadvisor проанализированы поисковые запросы, осуществленные путешественниками в период с 1 августа 2026 по 31 октября 2026, относительно путешествий в период с 1 ноября 2026 по 28 февраля 2027, пишет es.euronews.com

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Далеко не классические зимние каникулы на солнце, исследования показали, что холодные направления являются одними из самых популярных, а города, где проводятся рождественские ярмарки и альпийские анклавы, возглавляют рейтинги по всему континенту.

Согласно индексу путешествий Tripadvisor, это популярные зимние европейские направления.

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Мнение эксперта

«Интересно наблюдать такую ​​сильную тенденцию к отдыху в холодную погоду этой зимой, когда путешественники меняют шезлонги на снежные сапоги», — сказал Ааруши Кумар, заместитель директора по исследованиям и аналитике Tripadvisor Group.

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