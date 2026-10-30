0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 зимних направлений в Европе, которые будут популярны

Личные финансы
255
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
ТОП-10 зимних направлений в Европе, которые будут популярны
ТОП-10 зимних направлений в Европе, которые будут популярны
Новый туристический индекс показал, какие европейские направления и впечатления будут популярны зимой.
В последнем исследовании Tripadvisor проанализированы поисковые запросы, осуществленные путешественниками в период с 1 августа 2026 по 31 октября 2026, относительно путешествий в период с 1 ноября 2026 по 28 февраля 2027, пишет es.euronews.com.
Далеко не классические зимние каникулы на солнце, исследования показали, что холодные направления являются одними из самых популярных, а города, где проводятся рождественские ярмарки и альпийские анклавы, возглавляют рейтинги по всему континенту.
Согласно индексу путешествий Tripadvisor, это популярные зимние европейские направления.
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ</i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ

Мнение эксперта

«Интересно наблюдать такую ​​сильную тенденцию к отдыху в холодную погоду этой зимой, когда путешественники меняют шезлонги на снежные сапоги», — сказал Ааруши Кумар, заместитель директора по исследованиям и аналитике Tripadvisor Group.
Ранее мы писали о главных туристических трендах 2027 года. Из года в год в мире набирают популярность новые форматы отдыха. Вот и к 2027 году эксперты в сфере путешествий прогнозируют несколько новых тенденций.
Также речь шла о 10 направлениях для бюджетного путешествия в 2027 году. В некоторых европейских городах авиабилеты за год подешевели на 20−66%. Среди направлений, где в 2027 году можно сэкономить на путешествии, испанский Бильбао, польский Вроцлав и французский Бордо.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems