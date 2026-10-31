Что проверяют в 2026 году на границе ЕС

Для пересечения границы ЕС в 2026 году украинцам нужно иметь основные документы для подтверждения личности, цели и условий поездки.

В зависимости от маршрута, способа путешествия и обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы.

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Что нужно иметь при въезде в ЕС

В первую очередь ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣пограничники проверяют загранпаспорт. Для безвизового въезда он должен быть биометрическим и действительным не менее трех месяцев после запланированной даты выезда из ЕС.

Для отдельных стран может потребоваться больший срок действия — до шести месяцев. Во время проверки паспорт сканируют, в частности, проверяют чип и соответствие данных и фотографии.

Если у вас есть обычный загранпаспорт, для въезда в ЕС придется оформлять визу.

Также пограничники могут попросить подтвердить цель поездки. В зависимости от ситуации это может быть:

● ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣бронирование отеля или апартаментов — для туристической поездки;

● приглашение — если вы едете к родственникам или знакомым;

● письмо от компании — для деловой поездки;

● ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣обратные билеты или подтверждение дальнейшего маршрута.

Отдельно пограничники могут проверять наличие достаточных денежных средств на период пребывания.

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Страхование

Обязателен документ для въезда в ЕС. Полис должен покрывать минимум 30 000 евро расходов и действовать на всей территории Шенгенской зоны. Это может быть полис туристического или медицинского страхования в зависимости от целей вашей поездки.

Таким образом, перед поездкой следует проверить наличие:

● биометрического загранпаспорта;

● визы, если она необходима для въезда;

● ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣страховки;

● подтверждение цели и условий поездки;

● обратных билетов или плана дальнейшего маршрута;

● ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣документов, подтверждающих финансовое обеспечение.

Если вы путешествуете на автомобиле, к этому перечню прилагается «Зеленая карта» — международный страховой сертификат для транспортного средства.

Что нужно для поездки с ребенком

Для детей в возрасте до 16 лет также нужно иметь загранпаспорт. Если у вас паспорта старого образца ребенок может быть вписан в паспорт родителя. Также нужно иметь свидетельство о рождении.

В ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣условиях военного положения ребенок может выехать из Украины с одним из родителей без нотариально заверенного согласия второго. Также выезд возможен в сопровождении бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры без такого согласия.

Что могут спросить

Во время контроля на европейской границе пограничники могут задать дополнительные вопросы о поездке. В частности, могут уточнить:

● куда именно вы едете;

● ⁣‌‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣на сколько дней;

● где планируете остановиться;

● сколько денег у вас есть с собой.

Ответы ⁣‌​​‍‌‌⁠⁠‍‌‍⁠‍⁠⁣должны соответствовать документам, которые вы предоставляете во время проверки. Поэтому перед поездкой следует проверить, можете быстро показать бронирование жилья, билеты, страховой полис и другие необходимые документы.

Рекомендуется иметь документы не только в телефоне, но и по возможности — их бумажные копии. Оригиналы и копии следует хранить так, чтобы при их контроле можно было быстро найти.

от 30 июля 2026 года. В то же время украинцам, выезжающим за границу, советуют обязательно получать штамп о пересечении границы в паспорте. Без него могут возникнуть проблемы с оформлением временной защиты в ЕС, сообщает в посте Посольства Украины в Федеративной Республике Германия. Европейский Союз ввел новые правила получения временной защиты граждан Украины. Речь идет об Имплементационном решении Совета (ЕС) 2026/1912