Какие приоритеты являются ключевыми для искателей работы — исследование LinkedIn — Finance.ua
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Какие приоритеты являются ключевыми для искателей работы — исследование LinkedIn

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Какие приоритеты являются ключевыми для искателей работы — исследование LinkedIn
Какие приоритеты являются ключевыми для искателей работы — исследование LinkedIn
Опрос 37 тыс. пользователей LinkedIn по всему миру показал, что для кандидатов ключевые приоритеты при выборе работы — work-life balance, уровень зарплаты и гибкий график. В то же время в разных профессиональных сферах приоритеты заметно отличаются.
Специалисты budni.robota.ua рассказывают, какие именно приоритеты являются ключевыми для искателей работы и что изменилось в 2025 году.

Какие приоритеты самые важные для всех кандидатов

Конкурентная заработная плата. 63% искателей работы указали: один из важнейших факторов — достаточный уровень оплаты труда и льготы.
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На втором месте для 49% опрошенных — баланс между работой и личной жизнью.
Какие приоритеты являются ключевыми для искателей работы — исследование LinkedIn
Третье место среди важнейших факторов при поиске нового места трудоустройства занимает гибкий график работы — он является ключевым для 44% кандидатов.

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Как отмечают исследователи, эти три приоритета остаются неизменными еще со времен пандемии.

Что изменилось в 2025 году

В первом квартале 2025 года появились новые акценты. Наиболее динамично растут запросы, связанные с ценностями компании и инклюзивностью.
В частности, в США все больше кандидатов хотят работать в компаниях, ценности которой совпадают с их собственными (+4,3%).
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Однако наибольший рост (+9,8%) показал запрос на инклюзивную среду.
В то же время снизился интерес кандидатов к получению новых навыков.
«В условиях неопределенной макроэкономической картины и изменений, связанных с искусственным интеллектом, кандидаты, вероятно, меньше полагаются на долгосрочные перспективы и меньше ценят долгосрочные предложения», — пишут аналитики.

Как отличаются приоритеты кандидатов в разных профессиональных группах

Приоритеты кандидатов в значительной степени зависят от функции, места работы и набора навыков.
В частности, для медицинских работников важнейшей является их рабочая среда.
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Они хотят работать там, где работники чувствуют себя счастливыми, ценности компании совпадают с их собственными, есть инклюзивная культура и предлагается гибкий график работы.
Работники сферы продаж ценят:
  • четкое лидерство;
  • эффективный менеджмент;
  • ценности компании;
  • сотрудничество и удовлетворенность сотрудников.
Специалисты операционной деятельности тяготеют к средним показателям, но также ценят четкое лидерство и возможности внутреннего карьерного развития.
По материалам:
Finance.ua
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