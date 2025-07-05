Какие приоритеты являются ключевыми для искателей работы — исследование LinkedIn
Опрос 37 тыс. пользователей LinkedIn по всему миру показал, что для кандидатов ключевые приоритеты при выборе работы — work-life balance, уровень зарплаты и гибкий график. В то же время в разных профессиональных сферах приоритеты заметно отличаются.
Специалисты budni.robota.ua рассказывают, какие именно приоритеты являются ключевыми для искателей работы и что изменилось в 2025 году.
Какие приоритеты самые важные для всех кандидатов
Конкурентная заработная плата. 63% искателей работы указали: один из важнейших факторов — достаточный уровень оплаты труда и льготы.
На втором месте для 49% опрошенных — баланс между работой и личной жизнью.
Третье место среди важнейших факторов при поиске нового места трудоустройства занимает гибкий график работы — он является ключевым для 44% кандидатов.
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Как отмечают исследователи, эти три приоритета остаются неизменными еще со времен пандемии.
Что изменилось в 2025 году
В первом квартале 2025 года появились новые акценты. Наиболее динамично растут запросы, связанные с ценностями компании и инклюзивностью.
В частности, в США все больше кандидатов хотят работать в компаниях, ценности которой совпадают с их собственными (+4,3%).
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Однако наибольший рост (+9,8%) показал запрос на инклюзивную среду.
В то же время снизился интерес кандидатов к получению новых навыков.
«В условиях неопределенной макроэкономической картины и изменений, связанных с искусственным интеллектом, кандидаты, вероятно, меньше полагаются на долгосрочные перспективы и меньше ценят долгосрочные предложения», — пишут аналитики.
Как отличаются приоритеты кандидатов в разных профессиональных группах
Приоритеты кандидатов в значительной степени зависят от функции, места работы и набора навыков.
В частности, для медицинских работников важнейшей является их рабочая среда.
Они хотят работать там, где работники чувствуют себя счастливыми, ценности компании совпадают с их собственными, есть инклюзивная культура и предлагается гибкий график работы.
Работники сферы продаж ценят:
- четкое лидерство;
- эффективный менеджмент;
- ценности компании;
- сотрудничество и удовлетворенность сотрудников.
Специалисты операционной деятельности тяготеют к средним показателям, но также ценят четкое лидерство и возможности внутреннего карьерного развития.
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