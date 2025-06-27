Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей

Личные финансы
10
Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей
Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей
С начала года более 20 тысяч человек с инвалидностью воспользовались услугами Государственной службы занятости. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего людей с инвалидностью устроили на Житомирщине и Львовщине.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Количество безработных лиц инвалидностью

Численность лиц с инвалидностью, получивших статус безработного с начала этого года, составила 18,4 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также
Более 1,4 тысяч человек с инвалидностью зарегистрировались в Житомирской области, более чем по 1,3 тысячи — во Львовском, Полтавском и Черкасском центрах занятости.

Где чаще всего трудоустраиваются

С начала года получили работу 3,8 тысяч человек с инвалидностью, что на 11% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.
Чаще работу получали во Львовской (333), Черкасской (279) и Днепропетровской областях (256).

Профессиональное обучение и общественные работы

На 37% выросло количество лиц с инвалидностью, проходивших профессиональное обучение. Если в прошлом году за 5 месяцев их число составляло 977 человек, то этот показатель достиг уже 1,3 тысячи.
Также рост наблюдается в количестве полученных ваучеров: 500 за отчетный период в прошлом году и 632 сейчас. Здесь рост на уровне 26,5%.
Читайте также
Почти на 30% увеличилась численность лиц с инвалидностью, приобщившихся к общественным работам и трудоустройству временного характера. Если в прошлом году их было чуть больше 700 человек, то сейчас насчитывается уже почти тысяча.
Численность безработных, охваченных профориентационными услугами среди числа лиц с инвалидностью составляет 16,5 тысячи, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Как заявлял ранее директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов, каждый год средний возраст штатных работников в Украине растет на 4−5 месяцев. Средний возраст респондента по этой большой выборке составляет 37 лет 7 месяцев. В 2024 году аналогичное исследование зафиксировало средний возраст респондента 37 лет 3 месяца, а в 2023 году — 36 лет 10 месяцев.
Читайте также
Таким образом, в Украине происходит старение персонала: новых молодых работников приступает к работе гораздо меньше, чем выбывает людей более зрелого возраста.
Украинцы имеют возможность бесплатно переквалифицироваться и овладеть новой для себя профессией. Речь идет о международной инициативе Skills Alliance for Ukraine. Это программа, объединившая более 77 партнеров и направленная на переквалификацию жителей разных регионов Украины. Особое внимание уделяется женщинам, ветеранам, внутренне перемещенным лицам и представителям уязвимых групп — всем, кто желает нового старта в профессиональной сфере.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems