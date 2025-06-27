Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей — Finance.ua

Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей Сегодня 16:04 — Личные финансы

Работа для лиц с инвалидностью: в каких регионах наиболее активно трудоустраивают соискателей

С начала года более 20 тысяч человек с инвалидностью воспользовались услугами Государственной службы занятости. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего людей с инвалидностью устроили на Житомирщине и Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Количество безработных лиц инвалидностью

Численность лиц с инвалидностью, получивших статус безработного с начала этого года, составила 18,4 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Более 1,4 тысяч человек с инвалидностью зарегистрировались в Житомирской области, более чем по 1,3 тысячи — во Львовском, Полтавском и Черкасском центрах занятости.

Где чаще всего трудоустраиваются

С начала года получили работу 3,8 тысяч человек с инвалидностью, что на 11% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Чаще работу получали во Львовской (333), Черкасской (279) и Днепропетровской областях (256).

Профессиональное обучение и общественные работы

На 37% выросло количество лиц с инвалидностью, проходивших профессиональное обучение. Если в прошлом году за 5 месяцев их число составляло 977 человек, то этот показатель достиг уже 1,3 тысячи.

Также рост наблюдается в количестве полученных ваучеров: 500 за отчетный период в прошлом году и 632 сейчас. Здесь рост на уровне 26,5%.

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Почти на 30% увеличилась численность лиц с инвалидностью, приобщившихся к общественным работам и трудоустройству временного характера. Если в прошлом году их было чуть больше 700 человек, то сейчас насчитывается уже почти тысяча.

Численность безработных, охваченных профориентационными услугами среди числа лиц с инвалидностью составляет 16,5 тысячи, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Как заявлял ранее директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов, каждый год средний возраст штатных работников в Украине растет на 4−5 месяцев. Средний возраст респондента по этой большой выборке составляет 37 лет 7 месяцев. В 2024 году аналогичное исследование зафиксировало средний возраст респондента 37 лет 3 месяца, а в 2023 году — 36 лет 10 месяцев.

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Таким образом, в Украине происходит старение персонала: новых молодых работников приступает к работе гораздо меньше, чем выбывает людей более зрелого возраста.

Украинцы имеют возможность бесплатно переквалифицироваться и овладеть новой для себя профессией. Речь идет о международной инициативе Skills Alliance for Ukraine. Это программа, объединившая более 77 партнеров и направленная на переквалификацию жителей разных регионов Украины. Особое внимание уделяется женщинам, ветеранам, внутренне перемещенным лицам и представителям уязвимых групп — всем, кто желает нового старта в профессиональной сфере.

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