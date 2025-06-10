Пенсионеры и лица с инвалидностью продолжат получать выплаты от ООН — Finance.ua

Пенсионеры и лица с инвалидностью продолжат получать выплаты от ООН Сегодня 19:20 — Личные финансы

Пенсионеры и лица с инвалидностью продолжат получать выплаты от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН до конца июля продлила выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью.

Об этом пресс-служба Пенсионного фонда сообщила на странице в Facebook.

Всемирная продовольственная программа ООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины продолжает оказывать денежную помощь украинцам, оказавшимся в сложных условиях. Ежемесячно более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен.

Тем, кто подпадает под условия программы, перечисляют разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

Все выплаты происходят автоматически на тот же счет или через «Укрпочту», как и раньше. Подавать заявления или проходить дополнительную регистрацию не нужно.

Кто имеет право на помощь

Пенсионеры, которые:

получают (со всеми надбавками) менее 3250 грн в месяц;

не получали других выплат от государства или международных организаций (например, как ВПЛ) с марта 2023 года;

проживают в регионах, где продолжаются или возможны боевые действия: Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Сумская или Черниговская области.

Лица с инвалидностью, которые:

не имеют права на пенсию или являются людьми с инвалидностью;

имеют инвалидность с детства или дети с инвалидностью;

получают менее 3250 грн социальной помощи;

не имеют других источников помощи (как ВПЛ или от международных организаций);

проживают в вышеуказанных областях, кроме временно оккупированных территорий.

Помощь предназначена только для тех, кто отвечает всем условиям программы.

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Напомним, исследование KSE Institute свидетельствует , что десять областей Украины, на которые приходится 95% активных боевых действий, испытали наибольшие последствия полномасштабного вторжения — разрушение инфраструктуры и сокращение экономической активности. В этих регионах уровень безработицы в пять раз превысил средний по стране.

35% домохозяйств полагаются преимущественно на внешние источники дохода — пенсии, социальные выплаты, денежные переводы, гуманитарную помощь.

Почти половина домохозяйств (48%) в прифронтовых и приграничных регионах тратят более половины своего дохода на еду, 67% вынуждены экономить на образовании и медицине, а 38% - имеют долги.

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