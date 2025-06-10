Пенсионеры и лица с инвалидностью продолжат получать выплаты от ООН — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионеры и лица с инвалидностью продолжат получать выплаты от ООН

Личные финансы
16
Пенсионеры и лица с инвалидностью продолжат получать выплаты от ООН
Пенсионеры и лица с инвалидностью продолжат получать выплаты от ООН
Всемирная продовольственная программа ООН до конца июля продлила выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью.
Об этом пресс-служба Пенсионного фонда сообщила на странице в Facebook.
Всемирная продовольственная программа ООН в сотрудничестве с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины продолжает оказывать денежную помощь украинцам, оказавшимся в сложных условиях. Ежемесячно более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен.
Тем, кто подпадает под условия программы, перечисляют разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.
Все выплаты происходят автоматически на тот же счет или через «Укрпочту», как и раньше. Подавать заявления или проходить дополнительную регистрацию не нужно.

Кто имеет право на помощь

Пенсионеры, которые:
  • получают (со всеми надбавками) менее 3250 грн в месяц;
  • не получали других выплат от государства или международных организаций (например, как ВПЛ) с марта 2023 года;
  • проживают в регионах, где продолжаются или возможны боевые действия: Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Сумская или Черниговская области.
Лица с инвалидностью, которые:
  • не имеют права на пенсию или являются людьми с инвалидностью;
  • имеют инвалидность с детства или дети с инвалидностью;
  • получают менее 3250 грн социальной помощи;
  • не имеют других источников помощи (как ВПЛ или от международных организаций);
  • проживают в вышеуказанных областях, кроме временно оккупированных территорий.
Помощь предназначена только для тех, кто отвечает всем условиям программы.
Читайте также
Напомним, исследование KSE Institute свидетельствует, что десять областей Украины, на которые приходится 95% активных боевых действий, испытали наибольшие последствия полномасштабного вторжения — разрушение инфраструктуры и сокращение экономической активности. В этих регионах уровень безработицы в пять раз превысил средний по стране.
35% домохозяйств полагаются преимущественно на внешние источники дохода — пенсии, социальные выплаты, денежные переводы, гуманитарную помощь.
Почти половина домохозяйств (48%) в прифронтовых и приграничных регионах тратят более половины своего дохода на еду, 67% вынуждены экономить на образовании и медицине, а 38% - имеют долги.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems