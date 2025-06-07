Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция

Личные финансы
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Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция
Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция
Украинцы с временно оккупированных территорий могут подтвердить неполучение пенсии или страховых выплат от рф, чтобы иметь право на выплаты со стороны Украины.
Специалисты Пенсионного фонда Украины рассказали, как это сделать.
Подать онлайн-сообщение можно на веб-портале электронных услуг ПФУ. Сделать это могут граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, и выехавшие с ВОТ.

Пошаговая инструкция

1. Авторизуйтесь на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
2. Зайдите в личный кабинет и выберите раздел «Дистанционное информирование».
Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция
3. Далее поставьте отметку возле одной из строк:
  • «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации»;
  • «Не получаю страховые выплаты в связи с НП/ПО или потерей кормильца от другого государства, в частности, от российской федерации».
Нажмите «Сохранить».
Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция
4. Проверить статус обращения можно на вкладке «Мои обращения».
Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция
Напомним, средний размер заработной платы в апреле, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 856 грн.
В случае утраты документов и невозможности их восстановить в результате войны или оккупации, стаж работы для получения пенсии можно подтвердить свидетельскими показаниями.
Для этого необходимо:
  • привлечь не менее двух свидетелей, работавших с вами на одном предприятии или в одной системе;
  • чтобы свидетели имели собственные документы, подтверждающие их стаж работы за тот же период, о котором они свидетельствуют относительно вас.
По материалам:
Finance.ua
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