Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как подтвердить неполучение пенсии от рф: пошаговая инструкция
Украинцы с временно оккупированных территорий могут подтвердить неполучение пенсии или страховых выплат от рф, чтобы иметь право на выплаты со стороны Украины.
Специалисты Пенсионного фонда Украины рассказали, как это сделать.
Подать онлайн-сообщение можно на веб-портале электронных услуг ПФУ. Сделать это могут граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, и выехавшие с ВОТ.
Пошаговая инструкция
1. Авторизуйтесь на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
2. Зайдите в личный кабинет и выберите раздел «Дистанционное информирование».
3. Далее поставьте отметку возле одной из строк:
- «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации»;
- «Не получаю страховые выплаты в связи с НП/ПО или потерей кормильца от другого государства, в частности, от российской федерации».
Нажмите «Сохранить».
4. Проверить статус обращения можно на вкладке «Мои обращения».
Напомним, средний размер заработной платы в апреле, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 856 грн.
В случае утраты документов и невозможности их восстановить в результате войны или оккупации, стаж работы для получения пенсии можно подтвердить свидетельскими показаниями.
Для этого необходимо:
- привлечь не менее двух свидетелей, работавших с вами на одном предприятии или в одной системе;
- чтобы свидетели имели собственные документы, подтверждающие их стаж работы за тот же период, о котором они свидетельствуют относительно вас.
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