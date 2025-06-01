У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій: дані ПФУ — Finance.ua

У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій: дані ПФУ Сьогодні 18:11 — Особисті фінанси

У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій: дані ПФУ

Середній розмір заробітної плати у квітні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Пенсійним фондом України 26 травня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за квітень 2025 року. Він становить 19 856 гривень 19 копійок», — ідеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, цей показник у березні 2025 року становив 19 430 грн.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, у квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.

На початку 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 49,25 тисяч гривень. Порівняно із січнем минулого року (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася на 27,6%.

За даними НБУ, дефіцит кадрів спонукає підприємства й надалі підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка.

У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває.

Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.