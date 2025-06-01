У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій: дані ПФУ — Finance.ua
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У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій: дані ПФУ

Особисті фінанси
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У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій: дані ПФУ
У квітні зросла середня зарплата для розрахунку пенсій: дані ПФУ
Середній розмір заробітної плати у квітні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
«Пенсійним фондом України 26 травня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії, за квітень 2025 року. Він становить 19 856 гривень 19 копійок», — ідеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненими даними, цей показник у березні 2025 року становив 19 430 грн.
Нагадаємо, за даними Мінекономіки, у квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.
На початку 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 49,25 тисяч гривень. Порівняно із січнем минулого року (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася на 27,6%.
За даними НБУ, дефіцит кадрів спонукає підприємства й надалі підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка.
У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває.
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За матеріалами:
Укрінформ
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