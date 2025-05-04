В Україні спостерігається старіння працівників — дослідження Сьогодні 11:17

В Україні спостерігається старіння працівників — дослідження

Кожного року середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4−5 місяців.

Про це заявив директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов.

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У рамках цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 тис. анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.

Середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.

Чому персонал старіє

У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році — 36 років 10 місяців.

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Таким чином, в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників приступає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку.

Коментуючи ці результати дослідження, Олексій Блінов зазначив, що в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.

Довідка Finance.ua:

великий бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%;

також у 2024 році великий бізнес збільшив кількість штатних працівників на 22 200;

найактивніше зростає кількість робочих місць у таких галузях: торгівля, ІТ, харчова промисловість, машинобудування, фармвиробництво, будівництво.

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