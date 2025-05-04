В Україні спостерігається старіння працівників — дослідження — Finance.ua
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В Україні спостерігається старіння працівників — дослідження

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В Україні спостерігається старіння працівників — дослідження
В Україні спостерігається старіння працівників — дослідження
Кожного року середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4−5 місяців.
Про це заявив директор відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов.
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У рамках цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 тис. анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.

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Середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.

Чому персонал старіє

У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році — 36 років 10 місяців.
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Таким чином, в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників приступає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку.
Коментуючи ці результати дослідження, Олексій Блінов зазначив, що в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.

Довідка Finance.ua:

  • великий бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%;
  • також у 2024 році великий бізнес збільшив кількість штатних працівників на 22 200;
  • найактивніше зростає кількість робочих місць у таких галузях: торгівля, ІТ, харчова промисловість, машинобудування, фармвиробництво, будівництво.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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