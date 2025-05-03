Де в Україні найбільше робочих місць — дослідження Сьогодні 08:13

Де в Україні найбільше робочих місць — дослідження

Великий бізнес у 2024 році збільшив кількість штатних працівників на 22 200.

Про це свідчить дослідження Forbes Ukraine.

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У рамках цього дослідження було проаналізовано звітність всіх компаній із виторгом понад 1 млрд грн у 2024 році (майже 2000 підприємств великого та великого середнього бізнесу).

На підприємствах цієї вибірки загалом зайнято 1,6 млн працівників.

Найактивніше зростає кількість робочих місць у таких галузях:

торгівля;

ІТ;

харчова промисловість;

машинобудування;

фармвиробництво;

будівництво.

Частково поява нових штатних працівників зумовлена зміною форми відносин між працедавцем і працівником (наприклад, перехід ІТ-фахівців на гіг-контракти).

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Також Forbes Ukraine оцінив зростання кількості працівників серед майже 150 компаній, HR яких надіслали анкети для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.

Ці компанії мають загалом 0,6 млн працівників і за рік створили 8 400 робочих місць.

Довідка Finance.ua:

великий бізнес у 2024 році в середньому збільшив заробітну плату штатних працівників на 23%;

52% айтівців в Україні та 57% українських айтівців за кордоном бояться втратити роботу;

НБУ прогнозує зростання середньої мінімальної зарплати: у 2026 році — з 8 000 грн до 8 370 грн, у 2027 році — до 8 950 грн.

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