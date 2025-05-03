Де в Україні найбільше робочих місць — дослідження — Finance.ua
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Де в Україні найбільше робочих місць — дослідження

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Де в Україні найбільше робочих місць — дослідження
Де в Україні найбільше робочих місць — дослідження
Великий бізнес у 2024 році збільшив кількість штатних працівників на 22 200.
Про це свідчить дослідження Forbes Ukraine.
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У рамках цього дослідження було проаналізовано звітність всіх компаній із виторгом понад 1 млрд грн у 2024 році (майже 2000 підприємств великого та великого середнього бізнесу).
На підприємствах цієї вибірки загалом зайнято 1,6 млн працівників.
Найактивніше зростає кількість робочих місць у таких галузях:
  • торгівля;
  • ІТ;
  • харчова промисловість;
  • машинобудування;
  • фармвиробництво;
  • будівництво.
Частково поява нових штатних працівників зумовлена зміною форми відносин між працедавцем і працівником (наприклад, перехід ІТ-фахівців на гіг-контракти).
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Також Forbes Ukraine оцінив зростання кількості працівників серед майже 150 компаній, HR яких надіслали анкети для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.
Ці компанії мають загалом 0,6 млн працівників і за рік створили 8 400 робочих місць.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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