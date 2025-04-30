Зеленський підписав закон про дистанційну роботу — Finance.ua

Зеленський підписав закон про дистанційну роботу Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про дистанційну роботу

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4339-IX , який удосконалює правове регулювання умов надомної та дистанційної роботи.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Документ передбачає, що батьки дітей віком до 14 років, які навчаються онлайн, зможуть перейти на дистанційну або надомну форму праці за згодою з роботодавцем.

Також закон дозволяє направляти таких працівників у службові відрядження, якщо це прописано в умовах їхнього трудового договору.

Окрім цього, у законі передбачені додаткові гарантії соціального захисту для тих, хто виконує свої обов’язки дистанційно.

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Нагадаємо, відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи з гнучким графіком», дистанційна і надомна зайнятість визнаються окремими формами організації праці.

Основні відмінності між формами зайнятості:

Дистанційна робота: працівник самостійно визначає місце виконання своїх обов’язків, відповідає за безпечні умови праці та використовує ІТ-технології для комунікації та виконання завдань.

Надомна робота: виконується за місцем проживання працівника або в іншому спеціально обладнаному приміщенні. Для цієї форми праці відповідальність за безпечні умови покладається на роботодавця, а працівник зазвичай використовує технічні засоби для виготовлення продукції або надання послуг.

Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року. НБУ прогнозує зростання середньої мінімальної зарплати:

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