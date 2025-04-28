Інклюзія чи ілюзія: яку роботу зараз пропонують людям з інвалідністю — Finance.ua

Інклюзія чи ілюзія: яку роботу зараз пропонують людям з інвалідністю Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Інклюзія чи ілюзія: яку роботу зараз пропонують людям з інвалідністю

Дефіцит кадрів змушує компанії вдаватися до різних інструментів, від навчання жінок чоловічим професіям до залучення мігрантів. Водночас низка категорій людей залишаються поза ринком праці, хоча вони тут, в Україні. Серед таких категорій — люди з інвалідністю, поміж яких лише 15−18% мають роботу, свідчать дані дослідження громадської спілки «Ліга сильних».

Work.ua проаналізував , які вакансії роботодавці позначають як такі, що підходять людям з інвалідністю, та чи дійсно наймають на роботу цю категорію шукачів.

За два роки частка вакансій для людей з інвалідністю зросла з 7% до 12%

На Work.ua роботодавці можуть промаркувати свої вакансії як такі, що підходять для людей з інвалідністю. За останні два роки кількість таких пропозицій роботи зросла з 4 315 (у січні 2023 року) до 12 092 (у березні 2025 року).

Частково ця динаміка пояснюється тим, що на загальному ринку праці кількість вакансій теж зростала. Але також бачимо, що у цей період поступово збільшувалася частка вакансій для людей з інвалідністю. Якщо на початку 2023 року таких пропозицій було близько 7%, то зараз — 12%.

І хоча вакансій, що підходять людям з інвалідністю, усе ще досить мало — бачимо позитивну тенденцію.

Які посади роботодавці вважають підхожими для людей з інвалідністю

Якщо дивитися в абсолютних числах, то це фактично ті ж категорії, що й на загальному ринку праці.

Серед конкретних посад для людей з інвалідністю — продавець-консультант, менеджер із продажу, водій, менеджер по роботі з клієнтами, касир, бухгалтер, прибиральниця, вантажник, оператор контакт-центру, провізор, різноробочий, кухар, охоронець.

І це фактично також перелік найзатребуваніших спеціальностей на ринку праці в цілому. Щоб знайти суттєві відмінності, Work.ua проаналізував, у яких вакансіях частка пропозицій для людей з інвалідністю найбільша:

спеціаліст відділення банку (57% від усіх вакансій на цю посаду підходять людям з інвалідністю);

касир-операціоніст (56%);

спаювальник (40%);

викладач німецької (36%);

викладач польської (34%);

водій-міжнародник (33%);

фінансовий консультант (32%).

Громадський сектор найбільш відкритий для людей з інвалідністю

При аналізі посад, у яких частка вакансій для людей з інвалідністю найбільша, експерти помітили закономірність: нерідко це пояснюється великою кількістю пропозицій роботи від конкретної компанії, чия корпоративна культура включає інклюзію. Наприклад, вакансії касира-операціоніста, що позначені як підхожі для людей з інвалідністю, розміщені здебільшого «ПриватБанком».

Ключовий вплив на особливості вакансій для людей з інвалідністю мають саме роботодавці.

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Тож фахівці проаналізували, у яких галузях найбільша частка вакансій мають позначку «Людям з інвалідністю»:

«Неприбуткові, благодійні та громадські організації» — 26%;

«Фінанси, банки, страхування» — 26%;

«ЗМІ, медіа» — 25%;

«Охорона, безпека» — 25%;

«Машинобудування» — 19%;

«Телекомунікації, зв’язок» — 18%;

«Транспорт, логістика» — 17%.

Готовність працевлаштувати людину з інвалідністю

Навіть якщо вакансія позначена як підхожа для людини з інвалідністю, це ще не означає, що на цю позицію найняли такого кандидата. На відміну від маркування «Перевага ветеранам» тут компанія не обіцяє за інших рівних умов зробити вибір на користь кандидата, що має інвалідність.

Тож Work.ua провів опитування серед роботодавців, які за останні пів року розмістили хоча б одну вакансію з позначкою «Підходить людям з інвалідністю».

Здебільшого слова й дії компаній збігаються — 61% із них найняли кандидата, що має статус людини з інвалідністю.

Дискримінація на ринку праці

У березні 2025 року на Work.ua було 4 477 кандидатів, які вказали статус людини з інвалідністю. Це лише 2% від загальної кількості шукачів. Водночас в Україні офіційно є близько трьох мільйонів осіб з інвалідністю.

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Розподіл шукачів, що мають інвалідність, за досвідом, віком і статтю дещо відрізняється від загальної ситуації на ринку праці. Аж 58% кандидатів мають досвід роботи понад 5 років (проти 41% серед усіх шукачів на Work.ua). Також серед шукачів, що мають інвалідність, 68% становлять чоловіки (проти 39% серед усіх шукачів).

Люди з інвалідністю найчастіше шукають роботу в категорії «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки». І тут бачимо відмінність від того, що пропонують роботодавці.

Також серед цієї групи шукачів бачимо резюме на посади водія, охоронця, менеджера з продажу, бухгалтера, продавця-консультанта, адміністратора, офіс-менеджера, менеджера по роботі з клієнтами, юриста, комірника тощо.

На жаль, нерідко вони стикаються з дискримінацією. Вона може бути повʼязана власне зі статусом людини з інвалідністю, або ж з іншою характеристикою людини, як-от вік чи стать.

Тож роботодавцям варто звернути увагу, що люди з інвалідністю на ринку праці претендують на адміністративні й керівні посади, при цьому мають значний досвід роботи. Водночас здебільшого вони стикаються з проявами дискримінації.

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