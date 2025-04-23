Для роботодавців можуть ввести квоту на працевлаштування УБД — Finance.ua

Для роботодавців можуть ввести квоту на працевлаштування УБД Сьогодні 12:46 — Особисті фінанси

Для роботодавців можуть ввести квоту на працевлаштування УБД

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до деяких законів України, аби посприяти працевлаштуванню учасників бойових дій та забезпечити їхню економічну самостійність.

Про це свідчить картка законопроєкту № 13180

Автори документу зазначають що чинна нормативна база окремо не регулює працевлаштування учасниківбойових дій (далі — УБД) та, відповідно, не передбачає пільг для роботодавців, які беруть на роботу таких учасників. По суті, держава лише регулює ситуацію, коли військовий отримав інвалідність внаслідок війни, тоді на нього поширюються гарантії, які передбачені законодавством, для осіб з інвалідністю.

Наприклад, для роботодавців, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю в розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, — одного робочого місця. За невиконання цього нормативу роботодавець притягується до відповідальності. Також відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для роботодавців, у яких працюють особи з інвалідністю, встановлено єдиний внесок у розмірі 8,41%.

Що пропонують змінити

Ще у листопаді 2024 року Уряд схвалив Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2024−2027 роках. Однією із фундаментальних цілей, згідно з цим документом, є забезпечення працевлаштування ветеранів.

Відтак, пропонується запровадити квоту та гарантії для працевлаштування УБД аналогічні до тих гарантій, які передбачені для осіб з інвалідністю.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону передбачає забезпечення права УБД на працю шляхом:

віднесення до джерел формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття коштів, отриманих від сплати фінансових санкцій за невиконання квоти працевлаштування УБД;

запровадження для роботодавців з чисельністю працівників понад 8 осіб квоти для працевлаштування УБД у розмірі 5% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за попередній календарний рік;

запровадження позитивного механізму стимулювання роботодавців при працевлаштуванні УБД. Так, роботодавцю, який за направленням центрів зайнятості працевлаштовує строком не менше ніж на один рік УБД, компенсуються 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше подвійного розміру мінімальної заробітної плати на момент виплати компенсації. Загальна тривалість виплати компенсації становить шість місяців;

запровадження негативного механізму стимулювання роботодавців при працевлаштуванні УБД — у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього стягується штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення;

встановлення до 1 січня 2028 року ЄСВ для УБД на рівні мінімального страхового внеску аналогічно, як це передбачено для резидентів Дія Сіті;

запровадження пріоритетності надання державної допомоги для УБД при здійсненні ними підприємницької діяльності. Особливо це стосується державної допомоги при здійсненні сільськогосподарської діяльності.

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