Робота для ветеранів: які компанії надають перевагу та де найбільше можливостей — дослідження
У січні 2025 року ветерани мали пріоритет у 5 797 вакансіях, що становить понад 4% від загальної кількості пропозицій роботи.
Про це свідчить дослідження Work.ua.
Хто, де та на які посади наймає ветеранів
Найбільшу частку вакансій з перевагою ветеранам бачимо в Миколаївській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.
А от найнижчу — в Херсонській. Фахівці Work.ua зауважують, у червні 2024 саме ця область була лідером за вакансіями для ветеранів. Зараз же лише одна вакансія на Херсонщині має відповідну позначку.
Найбільшу частку вакансій з перевагою ветеранам мають роботодавці із таких галузей економіки:
- «Охорона, безпека, оборона» — 9%;
- «Машинобудування» — 8%;
- «ЗМІ, медіа» — 8%;
- «Сили оборони» — 7%;
- «Енергетика» — 7%;
- «Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру» — 7%.
Які компанії готові надавати перевагу ветеранам
Work.ua проаналізував, у яких компаніях найбільша частка вакансій має позначку «Перевага ветеранам».
- «Агромат» — 69% від загальної кількості вакансій цієї компанії мають позначку «Перевага ветеранам», 38 пропозицій.
- Служба підтримки Центру рекрутингу української армії — 51%, 26.
- «Територія min» — 46%, 23.
- «Фокстрот» — 31%, 144.
- Ковельська філія Волинського обласного центру зайнятості — 30%, 18.
- «Юнiк Трейд» — 28%, 14.
- «Національна суспільна телерадіокомпанія України» — 24%, 25.
- Shell Ukraine — 23%, 16.
- Fozzy Group Логістика — 21%, 34.
- «Омега» — 20%, 11.
Серед роботодавців, які створюють велику кількість робочих місць, де надають перевагу ветеранам: «Аврора» (163 вакансії, що становить 15% від усіх пропозицій роботи в компанії), «Сільпо» (75, 10%), Snack Production (26, 10%).
На яких посадах роботодавці бачать ветеранів
Розподіл вакансій, де компанії нададуть перевагу ветеранам, показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як-от транспорт, звʼязок, охорона.
- «Транспорт, автобізнес» (810 вакансій з перевагою ветеранам, що складає 8% у цій категорії): водій, експедитор, водій-міжнародник, автослюсар, механік.
- «Будівництво, архітектура» (483, 7%): електрик, різноробочий, зварювальник, установник, інженер-проєктувальник.
- «Охорона, безпека» (567, 7%): охоронець, військовослужбовець, командир відділення, номер обслуги взводу.
- «Робочі спеціальності, виробництво» (1 455, 6%): вантажник, різноробочий, слюсар, електрик, механік, зварювальник.
- «Телекомунікації та зв’язок» (391, 6%): електрик, системний адміністратор, спеціаліст технічної підтримки, оператор агродрона.
Ще декілька висновків щодо вакансій, які роботодавці позначають фільтром «Перевага ветеранам»:
- 43% пропозицій роботи для ветеранів позначені також як «Для людей з інвалідністю».
- 58% вакансій, де компанія надасть перевагу ветеранам, вимагають досвід роботи.
- 8% таких вакансій передбачають віддалений формат роботи.
Ветерани не розцінюють військовий досвід як досвід роботи
Разом із фільтром «Перевага ветеранам» Work.ua надав можливість шукачам додавати в резюме позначку «Я — ветеран російсько-української війни». Наразі її використав 4 686 кандидатів — менш як 1% від загальної кількості шукачів на сайті.
Читайте також
І хоча нині немає точних офіційних цифр щодо кількості демобілізованих ветеранів, розуміємо, що реальна цифра набагато більша, зазначають спеціалісти порталу.
Найчастіше шукачі-ветерани розміщують резюме в таких категоріях:
- «Транспорт, автобізнес»: водій, експедитор, водій-міжнародник, механік, інкасатор, автослюсар.
- «Охорона, безпека»: охоронець, начальник охорони, військовослужбовець, командир відділення.
- «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки»: начальник відділу, адміністратор, керівник відділу продажу, начальник виробництва.
- «Робочі спеціальності, виробництво»: різноробочий, вантажник, зварювальник, механік, електрик.
- «Продаж, закупівля»: менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами, торговий представник, менеджер з закупівель.
- «Логістика, склад, ЗЕД»: комірник, кур’єр, логіст.
Значна частка посад співпадає з вакансіями, на які роботодавці готові надавати перевагу ветеранам.
Якщо аналізувати шукачів-ветеранів, то здебільшого це чоловіки (87%) віком 35−45 років (49%).
Майже пʼята частина з них — 18% — вказали, що не мають досвіду роботи. Проте військовий досвід — це теж досвід роботи, і ви можете вказати його в резюме.
Нагадаємо, компанії в Україні планують активно наймати нових працівників. Половина (53%) планує наймати співробітників на усі напрямки бізнесу. Чверть роботодавців (26%) будуть наймати на деякі окремі напрямки бізнесу.
Поділитися новиною