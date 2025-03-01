Робота для ветеранів: які компанії надають перевагу та де найбільше можливостей — дослідження Сьогодні 10:12

Робота для ветеранів: які компанії надають перевагу та де найбільше можливостей — дослідження

У січні 2025 року ветерани мали пріоритет у 5 797 вакансіях, що становить понад 4% від загальної кількості пропозицій роботи.

Про це свідчить дослідження Work.ua.

Хто, де та на які посади наймає ветеранів

Найбільшу частку вакансій з перевагою ветеранам бачимо в Миколаївській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

А от найнижчу — в Херсонській. Фахівці Work.ua зауважують, у червні 2024 саме ця область була лідером за вакансіями для ветеранів. Зараз же лише одна вакансія на Херсонщині має відповідну позначку.

Найбільшу частку вакансій з перевагою ветеранам мають роботодавці із таких галузей економіки:

«Охорона, безпека, оборона» — 9%;

«Машинобудування» — 8%;

«ЗМІ, медіа» — 8%;

«Сили оборони» — 7%;

«Енергетика» — 7%;

«Будівництво, архітектура, дизайн інтер’єру» — 7%.

Які компанії готові надавати перевагу ветеранам

Work.ua проаналізував, у яких компаніях найбільша частка вакансій має позначку «Перевага ветеранам».

«Агромат» — 69% від загальної кількості вакансій цієї компанії мають позначку «Перевага ветеранам», 38 пропозицій.

Служба підтримки Центру рекрутингу української армії — 51%, 26.

«Територія min» — 46%, 23.

«Фокстрот» — 31%, 144.

Ковельська філія Волинського обласного центру зайнятості — 30%, 18.

«Юнiк Трейд» — 28%, 14.

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» — 24%, 25.

Shell Ukraine — 23%, 16.

Fozzy Group Логістика — 21%, 34.

«Омега» — 20%, 11.

Серед роботодавців, які створюють велику кількість робочих місць, де надають перевагу ветеранам: «Аврора» (163 вакансії, що становить 15% від усіх пропозицій роботи в компанії), «Сільпо» (75, 10%), Snack Production (26, 10%).

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На яких посадах роботодавці бачать ветеранів

Розподіл вакансій, де компанії нададуть перевагу ветеранам, показує, що роботодавці бачать їх у стереотипно чоловічих сферах, як-от транспорт, звʼязок, охорона.

«Транспорт, автобізнес» (810 вакансій з перевагою ветеранам, що складає 8% у цій категорії): водій, експедитор, водій-міжнародник, автослюсар, механік. «Будівництво, архітектура» (483, 7%): електрик, різноробочий, зварювальник, установник, інженер-проєктувальник. «Охорона, безпека» (567, 7%): охоронець, військовослужбовець, командир відділення, номер обслуги взводу. «Робочі спеціальності, виробництво» (1 455, 6%): вантажник, різноробочий, слюсар, електрик, механік, зварювальник. «Телекомунікації та зв’язок» (391, 6%): електрик, системний адміністратор, спеціаліст технічної підтримки, оператор агродрона.

Ще декілька висновків щодо вакансій, які роботодавці позначають фільтром «Перевага ветеранам»:

43% пропозицій роботи для ветеранів позначені також як «Для людей з інвалідністю».

58% вакансій, де компанія надасть перевагу ветеранам, вимагають досвід роботи.

8% таких вакансій передбачають віддалений формат роботи.

Ветерани не розцінюють військовий досвід як досвід роботи

Разом із фільтром «Перевага ветеранам» Work.ua надав можливість шукачам додавати в резюме позначку «Я — ветеран російсько-української війни». Наразі її використав 4 686 кандидатів — менш як 1% від загальної кількості шукачів на сайті.

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І хоча нині немає точних офіційних цифр щодо кількості демобілізованих ветеранів, розуміємо, що реальна цифра набагато більша, зазначають спеціалісти порталу.

Найчастіше шукачі-ветерани розміщують резюме в таких категоріях:

«Транспорт, автобізнес»: водій, експедитор, водій-міжнародник, механік, інкасатор, автослюсар. «Охорона, безпека»: охоронець, начальник охорони, військовослужбовець, командир відділення. «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки»: начальник відділу, адміністратор, керівник відділу продажу, начальник виробництва. «Робочі спеціальності, виробництво»: різноробочий, вантажник, зварювальник, механік, електрик. «Продаж, закупівля»: менеджер з продажу, менеджер по роботі з клієнтами, торговий представник, менеджер з закупівель. «Логістика, склад, ЗЕД»: комірник, кур’єр, логіст.

Значна частка посад співпадає з вакансіями, на які роботодавці готові надавати перевагу ветеранам.

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Якщо аналізувати шукачів-ветеранів, то здебільшого це чоловіки (87%) віком 35−45 років (49%).

Майже пʼята частина з них — 18% — вказали, що не мають досвіду роботи. Проте військовий досвід — це теж досвід роботи, і ви можете вказати його в резюме.

Нагадаємо, компанії в Україні планують активно наймати нових працівників. Половина (53%) планує наймати співробітників на усі напрямки бізнесу. Чверть роботодавців (26%) будуть наймати на деякі окремі напрямки бізнесу.

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