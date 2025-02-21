Яку роботу шукають українці і скільки там платять — дослідження OLX — Finance.ua
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Яку роботу шукають українці і скільки там платять — дослідження OLX

Особисті фінанси
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Яку роботу шукають українці і скільки там платять — дослідження OLX
Яку роботу шукають українці і скільки там платять — дослідження OLX
У січні 2025 року українці переважно цікавилися вакансіями різнороба, водія, продавця та пакувальника. До ТОП-7 вакансій, які найчастіше шукали, увійшли також вантажник, прибиральник та комірник.
Про це свідчать дані аналітичної служби OLX за січень 2025 року.
Якщо говорити про зарплати у цих вакансіях, то медіанна зарплатня на посаді різнороба становить 22,5 тис. грн, водія — 30 тис. грн.
Продавцям же у середньому пропонували 18,3 тис. грн, пакувальникам — 18,5 тис. грн, вантажникам 19,5 тис. грн, а прибиральникам і комірникам — 11 тис. грн і 21 тис. грн відповідно.
Яку роботу шукають українці і скільки там платять — дослідження OLX
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Аналітики також назвали вакансії, які шукали, з найвищою заробітною платою. Такими виявились:
  • Служба в Силах оборони — медіанна з.п. 70,5 тис. грн;
  • далекобійник — 50 тис. грн;
  • фасадник — 47,5 тис. грн;
  • плиточник — 46,8 тис. грн;
  • рихтувальник — 45 тис. грн;
  • штукатур — 42,5 тис. грн;
  • муляр — 42,5 тис. грн.
Яку роботу шукають українці і скільки там платять — дослідження OLX
Зі сторони роботодавців також спостерігається попит на продавців, водіїв та службовців у Силах оборони. При цьому зарплати досить суттєво відрізняються за регіонами. Якщо у Волинській та Львівській областях водіям у середньому пропонують заробіток у 35 тис. грн, то у Тернопільській ці праціівники можуть розраховувати на 27,5 тис. грн.
Яку роботу шукають українці і скільки там платять — дослідження OLX
Те ж стосується і вакансій продавців: у Київській області медіана обіцяної працедавцями з.п. у вакансіях становить 20,5 тис. грн, а в сусідній Житомирській області — лише 14,2 тис. грн.
Нагадаємо, за нещодавніми розрахунками ПФУ, середня заробітна плата за 2024 рік становить 17 486,60 грн. При цьому за оцінкою Мінекономіки, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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