У яких держпідприємствах керівники отримують найвищі зарплати — Finance.ua

У яких держпідприємствах керівники отримують найвищі зарплати Сьогодні 09:06

У яких держпідприємствах керівники отримують найвищі зарплати

Загальні витрати на оплату праці керівників 50 державних підприємств України за 9 місяців 2024 року становили 172 млн грн, або 3,5 млн грн на одне підприємство.

Такі дані наведено у відповіді Мінекономіки на запит видання The Page.

Середні витрати на оплату праці керівника на місяць становили 390 тис. грн. Максимальне значення цього показника — 1,26 млн грн. (в «Укренерго»), мінімальне — 123 тис. грн (Національне агентство з акредитації).

Дані про витрати на оплату праці керівників у Мінекономіки взяли зі звітів про виконання фінансових планів підприємствами. У відповіді міністерства йдеться, що у звітах «Укргідроенерго» та «Нафтогазу України» відомості про зарплати керівників відсутні.

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Зазначається, що у топ-10 підприємств із витрат на оплату керівників шість підприємств пов’язані з оборонкою, три — з енергетикою та одна — транспортно-логістична компанія.

Топ-10 підприємств за витратами на оплату керівників за підсумками 9 місяців 2024 року

Довідка Finance.ua:

За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників у центральних державних органах становила 38,6 тис. гривень. Від січня до листопада вона зросла на 61% — до 62 тис. гривень. Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників. Для порівняння, середня зарплата чиновників втричі більша середньої зарплати в Україні.

Від січня до листопада вона зросла на 61% — до 62 тис. гривень. Загалом такі зарплати отримують 21,7 тисячі чиновників. Для порівняння, середня зарплата чиновників втричі більша середньої зарплати в Україні. Українських високопоставлених чиновників, в тому числі й прокурорів, можуть позбавити великих нарахувань за пенсіями, а ще — заборонити ранні виходи на пенсію. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає, що всі виплати по інвалідності будуть визначатися за загальним правилом, окрім виплат для військовослужбовців.

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