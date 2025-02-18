Скільки часу українські ІТ-спеціалісти витрачають на пошук нової роботи — Finance.ua

Скільки часу українські ІТ-спеціалісти витрачають на пошук нової роботи
У 2024 році пошук роботи в українському IT в середньому тривав 4−6 тижнів. Це менше, ніж у 2023 році, але значно більше порівняно з «довоєнним» часом, коли роботу можна було знайти за 1−2 тижні.
Про це свідчать дані Djinni. Аналітики дослідили, скільки тижнів у середньому тривав активний пошук для кандидатів різних спеціальностей, тобто скільки тижнів протягом року вони відправляли відгуки на вакансії.
«У 2019 та 2020 роках відгуки писали мінімум, тому середній активний пошук тривав лише один тиждень. У 2021 році цей час зріс до півтора тижня з мінімальним розкидом», — йдеться в повідомленні.
У 2022 році, коли розпочалась повномасштабна війна, час, який IT-фахівці витрачали на активний пошук роботи, зріс до 4−6 тижнів.
У 2023 році середній час пошуку збільшився ще більше: 5,5−7 тижнів. Найскладніше влаштуватися було Kotlin-розробникам (11 тижнів) та фахівцям з Angular (10 тижнів).
У 2024 році пошук трохи пришвидшився: середні значення майже повернулися до рівня 2022 року. Проблеми можуть виникнути в JavaScript-розробників, які минулого року шукали роботу найдовше — понад 8 тижнів. Найкраща ситуація з працевлаштуванням у Embedded-розробників — їм вдається знайти нову роботу в середньому вже через 2 тижні.
Нагадаємо, за даними DOU, початківців в ІТ за останні 10 років суттєво поменшало, нині їх всього 24%. А з-поміж українських розробників — лише 14%. Найчастіше новачки шукають вакансії на DOU, Djinni та в LinkedIn. Деякі спеціалісти знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців.
Engineering Managers залишаються фахівцями з найвищими зарплатами: їхня медіана становить $6000. Проте цей показник знижувався протягом останнього року (-$100 за останні пів року, -$500 за рік). Дещо нижча медіана у Chief Product Officer ($5500). Далі — спеціалісти високого рівня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) і Senior Product Manager ($4250). Схожі медіани у Delivery Manager ($4500) і Program Manager ($4200).
Обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг. Лідером серед країн, що забезпечували виторг ІТ-галузі у 2024 році, залишаються Сполучені Штати Америки. Вони надали $2,397 млрд валютних надходжень Україні. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту. Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8%, або $564,98 млн.
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