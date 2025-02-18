Скільки часу українські ІТ-спеціалісти витрачають на пошук нової роботи — Finance.ua

Скільки часу українські ІТ-спеціалісти витрачають на пошук нової роботи Сьогодні 17:06 — Особисті фінанси

Скільки часу українські ІТ-спеціалісти витрачають на пошук нової роботи, freepik

У 2024 році пошук роботи в українському IT в середньому тривав 4−6 тижнів. Це менше, ніж у 2023 році, але значно більше порівняно з «довоєнним» часом, коли роботу можна було знайти за 1−2 тижні.

Про це свідчать дані Djinni. Аналітики дослідили, скільки тижнів у середньому тривав активний пошук для кандидатів різних спеціальностей, тобто скільки тижнів протягом року вони відправляли відгуки на вакансії.

Інфографіка: Djinni

«У 2019 та 2020 роках відгуки писали мінімум, тому середній активний пошук тривав лише один тиждень. У 2021 році цей час зріс до півтора тижня з мінімальним розкидом», — йдеться в повідомленні.

У 2022 році, коли розпочалась повномасштабна війна, час, який IT-фахівці витрачали на активний пошук роботи, зріс до 4−6 тижнів.

У 2023 році середній час пошуку збільшився ще більше: 5,5−7 тижнів. Найскладніше влаштуватися було Kotlin-розробникам (11 тижнів) та фахівцям з Angular (10 тижнів).

У 2024 році пошук трохи пришвидшився: середні значення майже повернулися до рівня 2022 року. Проблеми можуть виникнути в JavaScript-розробників, які минулого року шукали роботу найдовше — понад 8 тижнів. Найкраща ситуація з працевлаштуванням у Embedded-розробників — їм вдається знайти нову роботу в середньому вже через 2 тижні.

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Нагадаємо, за даними DOU, початківців в ІТ за останні 10 років суттєво поменшало, нині їх всього 24%. А з-поміж українських розробників — лише 14%. Найчастіше новачки шукають вакансії на DOU, Djinni та в LinkedIn. Деякі спеціалісти знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців.

Engineering Managers залишаються фахівцями з найвищими зарплатами: їхня медіана становить $6000. Проте цей показник знижувався протягом останнього року (-$100 за останні пів року, -$500 за рік). Дещо нижча медіана у Chief Product Officer ($5500). Далі — спеціалісти високого рівня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) і Senior Product Manager ($4250). Схожі медіани у Delivery Manager ($4500) і Program Manager ($4200).

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Обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг. Лідером серед країн , що забезпечували виторг ІТ-галузі у 2024 році, залишаються Сполучені Штати Америки. Вони надали $2,397 млрд валютних надходжень Україні. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту. Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8%, або $564,98 млн.

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