Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ (інфографіка) — Finance.ua

Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ (інфографіка) Сьогодні 15:01

Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ (інфографіка)

Обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг.

Про це пише DOU.

Відповідно до даних Нацбанку , у 2024 році ІТ-індустрія принесла в українську економіку $6,45 млрд завдяки експорту своїх послуг. Це на 4,2%, або на $280 млн менше за показник 2023 року. Водночас темпи падіння сповільнилися, торік воно побило рекордні −8,5%.

Обсяг ІТ-експорту все ще можна порівняти з показниками 2021 року, коли він становив $6,9 млрд.

Порівняння кварталів 2010—2024 років у млн $ (зверху у відсотках зазначено річний показник зростання або падіння обсягів ІТ-експорту), Інфографіка: DOU

ІТ-сектор і далі залишається найбільшим експортером послуг в Україні й приносить валютні надходження в економіку. Комп’ютерні послуги становлять 37,4% від загального обсягу послуг, що експортуються. Проте цей показник дещо менший, аніж у 2023-му. Тоді він становив 41%.

У загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце з 11,5%, поступаючись лише продовольчим товарам. У 2023-му частка була 13,2%.

Порівняння частки ІТ в експорті, у млн $, Інфографіка: DOU

Традиційно останній квартал видався найуспішнішим за обсягом ІТ-експорту. Так було щороку, окрім 2022-го, — через початок повномасштабного вторгнення.

Торік квартальні показники трималися на рівні $1,6−1,7 млрд (як і в 2023-му) і мали лише незначне коливання. Жоден із них не перевершив обсягів 2022 року.

Порівняння кварталів у різні роки, у млн $, Інфографіка: DOU

Найгірше себе показав третій квартал. Він приніс українській економіці $1,57 мільярда. Це на 4,6% менше проти аналогічного періоду 2023-го. Також його показники на 2,8%, або ж на $46 мільйонів, менші, ніж у попередньому кварталі. Попри скромну позитивну динаміку відносно серпня, вересень 2024 року мав найгірші показники, якщо порівнювати з аналогічними місяцями протягом усього періоду повномасштабної війни.

Найкращим у 2024 році став останній квартал. Його сукупний експортний виторг ІТ-послуг становить майже $1,67 мільярда. Це на 6,2%, або ж $98 мільйонів більше за третій квартал. Водночас ці показники все одно менші, ніж були в аналогічний період 2023-го — на 2,1%.

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Під час повномасштабної війни місячний обсяг ІТ-експорту тримається на рівні $500−600 млн з незначними коливаннями. Торік найнижчі показники були у серпні ($507 млн), а найвищі — у грудні ($617 млн).

Як і раніше, грудень продемонстрував стрімке зростання в межах року — на десятки мільйонів більший обсяг, аніж у жовтні й листопаді 2024-го.

Показники обсягу ІТ-експорту: порівняння місяців різних років у млн $, Інфографіка: DOU

Якщо ж порівнювати півріччя, то друга частина року була дещо кращою за першу: на 1%, або ж $32 мільйони. Водночас у другому півріччі 2023 року показники були більші на $110 мільйонів, або ж на 3,3%.

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Лідером серед країн, що забезпечували виторг ІТ-галузі у 2024 році, залишаються Сполучені Штати Америки. Вони надали $2,397 млрд валютних надходжень Україні. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту. Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8%, або $564,98 млн.

До десятки країн, які приносять найбільше виторгу Україні, також увійшли Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об’єднані Арабські Емірати. Загалом ці десять країн забезпечили $5,15 мільярда, або ж 79,9% обсягів експортного виторгу за IT-послуги у 2024 році.

Країни, з яких надходить виторг від ІТ-експорту. Динаміка за роками, Інфографіка: DOU

Частка експорту в країни ЄС останні два роки залишається сталою — на рівні 35,5% у 2023-му та 35,8% у 2024-му. Частка США в експортних надходженнях зменшилась: 39,8% у 2023-му та 37,2% у 2024-му. За період 2023−2024 у першій сімці Велика Британія та Мальта помінялися місцями, а Швейцарія обійшла Німеччину.

Пʼять країн, до яких найбільше зріс обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році проти 2023-го:

Гібралтар — +155,2%;

Австралія — +25,3;

Об’єднані Арабські Емірати — +25,3%;

Болгарія — +25,2%;

Іспанія — +22,4%.

Пʼять країн, до яких найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023-м:

Швеція — −26,7%;

Угорщина — −19,4%;

Італія — −19,0%;

Литва — −18,8%;

Норвегія — −16,7%".

Останні 10 років США займали левову частку українського IT-експорту. Впродовж цього часу вона зростала від 30% до 40%. Зростав і обсяг експорту на 25−35% рік за роком. Втім від початку повномасштабного вторгнення ця динаміка пішла на спад. У перший рік війни експорт IT-послуг в США зріс лише на 9%, а вже у 2023 — скоротився на 10%. Падіння продовжилося і в 2024 — ще на 10,5%.

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